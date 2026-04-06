“The Devil Wears Prada 2” estrena su tráiler final

Casi dos décadas después de que la icónica Miranda Priestly aterrorizara por primera vez las oficinas de la revista Runway, 20th Century Studios lanzó el tráiler final de la esperada secuela de “The Devil Wears Prada“.

El avance confirma el regreso del trío protagonista original: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, en una producción que promete redefinir la ambición en la era digital.

La trama se sitúa años después de los eventos de 2006. En esta ocasión, la legendaria editora Miranda Priestly (Streep) se enfrenta al desafío más grande de su carrera: el declive de las revistas impresas frente al dominio de los algoritmos y las redes sociales.

Para salvar su legado, Miranda se verá obligada a cruzar caminos con su antigua asistente, Emily Charlton (Blunt), quien ahora se ha convertido en una influyente y poderosa ejecutiva de un grupo de lujo global.

El tráiler no solo apela a la nostalgia, sino que introduce nuevas dinámicas de poder. Andy Sachs (Hathaway) reaparece en escena, sugiriendo que las cuentas pendientes con su antigua jefa están lejos de cerrarse.

Además de la participación de Stanley Tucci como el inolvidable Nigel, la secuela suma nombres de peso como Kenneth Branagh, Justin Theroux.

Bajo la dirección de David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna, responsables del éxito de la primera entrega, esta continuación mantiene el humor ácido y la estética impecable que convirtieron al filme en un referente cultural de la moda.

The Devil Wears Prada 2 llegará a las salas de cine el próximo 1° de mayo, posicionándose desde ya como el estreno más importante de la temporada de primavera.

En su estreno, en 2006, “The Devil Wears Prada” fue un éxito de taquilla. El filme dirigido por David Frankel recaudó 326,7 millones de dólares en todo el mundo y le valió a Streep un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia, así como una nominación al Oscar.

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