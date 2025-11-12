Publicaron el primer adelanto de The Devil Wears Prada 2: Todos los detalles de la película

Tras casi una década, Miranda Priestly y Andy Sachs se reencuentran. Este miércoles, Disney y 20th century studios compartieron el primer adelanto de la esperada secuela de The Devil Wears Prada.

En el adelanto, de menos de un minuto, se ve a Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andy Sachs (Anne Hathaway) coincidir en un elevador de Runway, la prestigiosa revista de moda.

“¿Una secuela? ¿Para primavera? Innovador. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan en The Devil Wears Prada 2”, escribió 20th century studios junto a la publicación del teaser en redes sociales.

Asimismo, el estudio de cine reveló la fecha de estreno de la secuela de The Devil Wears Prada: el 1° de mayo de 2026.

Además de Meryl Streep y Anne Hathaway, el filme contará con Emily Blunt, como Emily Charlton, y Stanley Tucci, como Nigel. También regresa David Frankel, director de la cinta original.

La secuela introduce nuevos personajes con la incorporación de actores como Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda, además de Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Pauline Chalamet, entre otros.

El año pasado, Disney confirmó que está trabajando en una secuela de la popular película de 2006, basada en la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger.

De acuerdo con Variety la nueva entrega de The Devil Wears Prada seguirá a Miranda Priestly mientras navega por su carrera en medio del declive de la publicación de revistas tradicionales y se enfrenta a Emily Charlton (interpretada en la película original por Blunt), ahora convertida en una ejecutiva de alto nivel de un grupo de lujo con millones de dólares en publicidad que Priestly necesita desesperadamente.

La historia del filme original sigue la historia de Andy Sachs (Anne Hathaway), una chica desalineada que sueña con ser periodista, pero termina convirtiéndose en asistente personal de Miranda Priestly, editora de la prestigiosa revista de moda Runway. Un puesto por el que miles de chicas matarían, pero que para Andy no significa mucho.

En su estreno, en 2006, The Devil Wears Prada fue un éxito de taquilla. El filme dirigido por David Frankel recaudó 326,7 millones de dólares en todo el mundo y le valió a Streep un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia, así como una nominación al Oscar.

