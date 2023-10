Meryl Streep y Anne Hathaway se reúnen en los ‘Albie Awards’

Las reconocidas actrices Meryl Streep y Anne Hathaway se unieron en un emotivo encuentro durante la gala de los ‘Albie Awards’, un evento de gran relevancia que fue cuidadosamente orquestado por el carismático dúo formado por George y Amal Clooney.

Durante este encuentro, Streep y Hathaway compartieron un momento de amistad que quedó inmortalizado en una imagen en la que ambas lucían radiantes y plenas. Hathaway, con su inconfundible estilo, vistió un elegante vestido en tonos verdes limón y cromo, adornado con delicados detalles florales. Por su parte, Streep optó por un atuendo más sobrio y clásico, luciendo un top negro junto a unos pantalones del mismo tono, complementados por unos discretos pero sofisticados zapatos de vestir.

Este reencuentro no solo fue un reflejo del cariño y la admiración mutua entre estas dos talentosas actrices, sino que también sirvió como un recordatorio de la importancia de celebrar los logros y contribuciones en la industria del entretenimiento. La presencia de figuras como Streep y Hathaway en eventos como los ‘Albie Awards’ destaca el compromiso de la comunidad artística en apoyar y reconocer el talento presente en la industria cinematográfica y teatral.

La elección de atuendos de Hathaway y Streep, aunque diferentes en estilo, reflejó la diversidad y versatilidad que caracteriza a estas dos actrices icónicas. Su presencia conjunta en un evento de esta magnitud sin duda alguna dejó una huella imborrable en la noche, consolidando aún más su posición como referentes de la actuación a nivel global.

En última instancia, la reunión de Meryl Streep y Anne Hathaway en los ‘Albie Awards’ fue un momento para celebrar el legado y el impacto duradero que estas dos talentosas mujeres han dejado en la industria del entretenimiento, mientras que también sirvió como inspiración para las generaciones futuras de actores y actrices que aspiran a alcanzar la excelencia en su carrera.

Anne Hathaway discriminada por su edad

Anne Hathaway se ha enfrentado a comentarios discriminatorios por su edad tanto en redes sociales como en la industria del entretenimiento. Sin embargo, la actriz de The Devil Wears Prada ha reflexionado sobre los tabúes que rodean al envejecimiento, poniendo en primer lugar la confianza femenina.

A través de una entrevista con Sheinelle Jones para Today’s, Anne de 40 años respondió a los comentarios de personas que se empeñan en juzgarla por su edad y aclaró cómo ha sido este proceso.

‘Estoy justo en ese punto en el que tengo una idea mucho mejor de cómo me gusta hacer las cosas’, continuó. ‘Soy mucho mejor compartiendo. Siento que soy más amable conmigo misma y con los demás’.

‘No pienso en la edad. Para mí, envejecer es otra palabra para vivir. Así que, si la gente quiere hacer un cumplido, es agradable, pero me interesa lo que está más allá del concepto de exageración’, señaló Anne.

‘Yo me puedo quejar porque yo misma me he beneficiado de eso’, señaló a Glamour UK y continuó: ‘Cuando estaba en mis 20, escribían papeles para mujeres en sus 50 años y yo los obtenía. Ahora, en mis tempranos 30 pregunto: ¿Cómo esa chica de 24 años se llevó el papel? Yo tuve 24 y no me puedo molestar ahora, las cosas son como son’, Hathaway confesó que se sentía discriminada por su edad.

