Anne Hathaway confiesa que lleva más de cinco años sin beber alcohol

Durante mucho tiempo Anne Hathaway tuvo problemas con su manera de beber, pero diversas experiencias provocaron que un día tomara una decisión al respecto. Ahora reveló que lleva más de cinco años sobria, lo cual considera algo muy importante en su vida.

En una entrevista para The New York Times la actriz dio detalles acerca de este logro: “Normalmente no hablo de eso, pero llevo más de cinco años sobria. Eso me parece todo un acontecimiento. El tener 40 años se siente como un regalo. Lo cierto es que dudo en referirme a estas cosas como algo de la “mediana edad”, simplemente porque hoy podría ser atropellada por un automóvil. No sabemos si esto es la mediana edad. No sabemos nada”.

Hace cinco años Hathaway comentó a People que no era el sabor del alcohol lo que la hizo dejar de tomar, sino los síntomas que le provocaba la resaca: “No lo dejé porque mi forma de beber fuera un problema; lo dejé porque la forma en que bebo me lleva a tener resaca y ese era el problema. Mi última resaca duró cinco días”.

Para Anne una experiencia terrible fue cuando tuvo que llevar a uno de sus hijos a la escuela al día siguiente de una noche de fiesta; ella se sentía muy mal, y fue cuando decidió que era tiempo de dejar de beber. En una entrevista a Vanity Fair hace unos meses dijo: “Es un camino que todos deben recorrer por sí mismos. Mi experiencia personal con esto es que todo ahora es mejor. Para mí, antes era como un combustible revolcándose, y eso no me gusta. En lo que tengo fe es en que todos los demás tomarán uno o dos tragos, y cuando todos lleguen a dos tragos, tú sentirás que has tomado dos tragos, pero sin resaca”.

Sigue leyendo: