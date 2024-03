Anne Hathaway declara que Christopher Nolan fue el “ángel” que salvó su carrera

La actriz Anne Hathaway fue entrevistada para el más reciente número de la revista Vanity Fair, y reveló que tras ganar el premio Oscar por la película “Les Misérables” muchos se pusieron en su contra, pues consideraban que tenía una personalidad “tóxica”. Afortunadamente el director Christopher Nolan pensó en ella para un papel en la cinta “Interstellar”, de 2014, la cual se convirtió en uno de los trabajos de los que se siente más orgullosa.

Hathaway, de 41 años, comentó que las burlas hacia ella que encontraba en Internet eran cada vez más: “Muchas personas no me dieron papeles porque estaban muy preocupados por lo tóxica que se había vuelto mi identidad en línea. Tuve un ángel, Christopher Nolan, a quien no le importó eso y me dio uno de los personajes más hermosos que he tenido, en una de las mejores películas de las que he sido parte”.

Fue ese filme, junto con “The Dark Knight Rises” (también dirigido por Nolan) los que volvieron a poner a Anne en el gusto del público, y a partir de ahí se propuso no dar prioridad a ese tipo de comentarios que hallaba en Internet: “La humillación es algo muy duro de soportar. La clave es no dejar que eso te cierre. Tienes que ser audaz, y puede ser difícil, porque piensas: ‘Si me mantengo a salvo, si no pongo mucha atención en mí misma, no dolerá’. Pero si quieres hacer eso, no seas actor. Eres un equilibrista. Eres temerario. Le estás pidiendo a la gente que invierta su tiempo, su dinero, su atención y su cuidado en ti. Entonces tienes que darles algo que valga todas esas cosas. Y si no te cuesta nada, ¿qué ofreces realmente?”

La más reciente película de Anne Hathaway es “The Idea Of You”, dirigida por Michael Showalter y basada en la exitosa novela de Robinne Lee. Ella interpreta a Solene, la dueña de una galería de arte en Los Ángeles que lleva a su hija al festival musical de Coachella. Ahí conoce al integrante de una boy band, con el que tiene un romance.

La actriz recientemente reveló qué fue lo que la animó a trabajar en ese drama romántico, que se estrenará el 2 de mayo en la plataforma Amazon Prime Video: “No quiero que me encasillen, y tampoco que me coloquen en una caja que diga qué tipo de películas tengo que hacer por mi edad, género y porque gané un Oscar. Quiero divertirme, maldita sea. Me dice mucho.”

