Anne Hathaway revela que iba a formar parte del elenco de la película “Spider-Man 4”

Uno de los personajes más conocidos de Anne Hathaway es el de Catwoman en la película de 2012 “The Dark Knight Rises”, dirigida por Christopher Nolan. Ahora ella ha dado a conocer que habría interpretado a la superheroína Black Cat de los comics Marvel en la cuarta cinta de la saga de “Spider-Man” que protagonizaría Tobey Maguire, pero el filme se canceló antes de entrar a la etapa de preproducción.

Entrevistada en el podcast “Happy Sad Confused”, la actriz de 41 años dio detalles acerca de cómo de un momento a otro ese proyecto se canceló: “No me puse el vestuario de Black Cat y no leí el guión más allá de las audiciones. Obtuve el papel y, sí, así fue…Esa es probablemente la historia que deban contar más los productores que yo, en caso de que alguna vez decidan contarla. El universo de “Spider-Man” se ha vuelto enorme y emocionante. Simplemente se está reinventando a sí mismo y todas esas cosas, por lo que no me gustaría aprovecharlo más de lo necesario”.

Finalmente, una cuarta película de “Spider-Man” al mando del director Sam Raimi nunca se filmó, y la historia del superhéroe volvió a comenzar con una cinta protagonizada por Andrew Garfield que se estrenó en 2012. Hathaway considera que el haber interpretado a Black Cat le hubiera impedido trabajar con Nolan: “Si se hubiera hecho “Spider-Man 4” no sé si me habrían considerado para “The Dark Knight Rises”. Quizás Christopher habría dicho: ‘No, ella está ocupada en otro universo'”. Esa película (la tercera en la trilogía de Batman, protagonizada por Christian Bale y que comenzó en 2005) se convirtió en un éxito a nivel mundial.

Hasta la fecha, la actriz no se la pasa pensando en por qué no consiguió hacer ciertos personajes, y toma las cosas como vienen: “Simplemente aprendes a dejar ir…el papel correcto encuentra a la persona adecuada, y a veces eres tú y otras no. Cuando eso no sucede, confía más profundamente y sigue adelante…Quizás suene cursi, pero realmente tienes que seguir siendo agradecido”.

Anne Hathaway promociona actualmente la película “Eileen”, dirigida por William Oldroyd y que ha obtenido buenas críticas. El thriller trata acerca de una joven (Thomasin McKensie) cuya vida cambia al conocer a una misteriosa psicóloga que le ayuda a sobreponerse a dolorosas experiencias personales.

