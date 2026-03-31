Anne Hathaway y Meryl Streep en México: así fue su visita por “The Devil Wears Prada 2”

El público mexicano dio la bienvenida a Anne Hathaway y Meryl Streep en el arranque de su gira de promoción de la cinta “The Devil Wears Prada 2”. La primera parada de su visita fue el Museo de Frida Kahlo, conocido como Casa Azul, en un evento especial con “Q&A” incluido junto a sus seguidores más fieles.

La dinámica y entrevista previa estuvo dirigida por la comunicadora Martha Debayle, quien resaltó la trascendencia de esta historia y el impacto en las audiencias desde su estreno en 2006. Mientras tanto, el dúo de actrices se dio a la tarea de agradecer el cálido recibimiento de sus fanáticos.

Anne Hathaway y Meryl Streep posan para una foto durante una sesión de preguntas y respuestas sobre la película “El diablo viste a la Moda 2” en Casa Azul, en la Ciudad de México. Crédito: Angel Delgado/Getty Images for Disney | Cortesía

Esta sesión de preguntas y respuestas estuvo seguida por un evento especial en el Museo Anahuacalli, donde se llevó a cabo una proyección especial de fragmentos de la película.

Además, la velada se vio amenizada por un desfile en el que se presentaron piezas icónicas de archivo de reconocidos diseñadores mexicanos, inspirándose en las pasarelas que caracterizan a la historia protagonizada por Hathaway y Streep.

Anne Hathaway, Meryl Streep y Martha Debayle en la alfombra roja de la película “El diablo viste a la Moda 2” en el Museo Anahuacalli en la Ciudad de México. Crédito: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images for Disney | Cortesía

Alfombra roja para la película “El diablo viste a la Moda 2” en el Museo Anahuacalli en la Ciudad de México. Crédito: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images for Disney | Cortesía

De acuerdo con 20th Century Studios, la Ciudad de México fue la primera parada de una gira que continuará en Tokio, Seúl y Shanghái, seguida del estreno mundial de la película en Nueva York y su estreno europeo en Londres.

¿De qué tratará la secuela de “The Devil Wears Prada”?

Veinte años después de sus actuaciones como “Miranda”, “Andy”, “Emily” y “Nigel”, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las calles de la ciudad de Nueva York y a las oficinas de la revista “Runway”.

Sin embargo, la gran Miranda Presley se enfrenta al declive de la icónica revista ante la era digital y ante una Emily Charlton (Emily Blunt), su exasistente convertida en una poderosa ejecutiva de lujo que controla la publicidad. A esta explosiva competencia se suma Andy Sachs (Anne Hathaway) como mediadora del conflicto.

La cinta reúne al elenco original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, e introduce un nuevo elenco de personajes, entre los que se incluyen: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen y B.J. Novak.

La producción corre a cargo de Wendy Finerman, Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna. Se estrenará en cines el 1 de mayo y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Fandango.

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