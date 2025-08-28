Anne Hathaway protagoniza aparatosa caída en el set de “The Devil Wears Prada 2”

Tremendo susto se llevó el equipo de producción y público que fue testigo de la aparatosa caída de Anne Hathaway durante la más reciente ronda de filmación de “The Devil Wears Prada 2”, en Nueva York. ¿Qué fue lo que ocurrió y cómo se encuentra la actriz? Sigue leyendo para enterarte.

Fue por medio de diversas plataformas digitales que se difundieron videos e imágenes del momento exacto en el que la ganadora del Oscar perdió el equilibrio y cayó de las escaleras en las que filmaba una escena de la esperada secuela.

En el clip de apenas unos segundos se escucha al director gritar “¡Acción!” para luego ver a Anne Hathaway salir de un edificio enfundada en un elegante atuendo de falda negra, blusa estampada beige, lentes de sol y unos altísimos tacones de pulsera en color negro.

Por desgracia, habrían sido estos últimos los que provocaron que la famosa perdiera el equilibrio y cayera de forma aparatosa por las escaleras. No obstante, como toda una profesional, se levantó rápidamente y procedió a asegurar a los miembros del staff que no sufrió daño alguno: “Estoy bien”, dijo la reconocida actriz de cine y teatro, con una sonrisa en el rostro.

Tan es así que apenas unos minutos después, Anne Hathaway retomó el rodaje y completó la escena en la que se suscitó el accidente. Esta dejó ver a su personaje de ‘Andrea Sachs’ salir de su departamento mientras disfruta de un apetitoso bagel.

A pesar de que el rodaje continuó sin irregularidades, no pasó mucho tiempo antes de que miles de internautas expresaran su preocupación por el bienestar de la histrionisa a través de redes sociales, donde los mensajes de cariño y buenos deseos no se hicieron esperar.

La secuela de “The Devil Wears Prada” inició su rodaje el mes pasado, y hasta el momento se ha confirmado el regreso de Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes dieron vida a personajes muy queridos dentro de la historia.

Hasta el momento se sabe que el estreno de la cinta está previsto para el 1 de mayo de 2026, fecha en la que se cumplirá el 20 aniversario desde su lanzamiento.

