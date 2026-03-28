Meryl Streep destapa la petición que hizo Anne Hathaway en “The Devil Wears Prada 2”

La expectativa por la cinta “The Devil Wears Prada 2” se mantiene en aumento mientras la cuenta regresiva para su estreno se prepara para dar inicio. De cara a este evento, una de sus protagonistas, la ganadora del Oscar Meryl Streep, compartió detalles inéditos sobre el proyecto, incluyendo la contundente petición que Anne Hathaway hizo a la producción.

En una charla con la revista Harper’s Bazaar, la histrionisa de 76 años se sinceró sobre las experiencias vividas durante la filmación de la película. Una de ellas relacionada con su participación en la Semana de la Moda de Milán, como parte de su papel de “Miranda Priestly”.

Para Meryl Streep, esta interacción de primera mano con la industria de la moda la hizo reflexionar sobre los estándares de belleza y la presión estética a la que se somete a quienes forman parte de este ámbito: “Me llamó la atención lo hermosas y jóvenes que eran, pero alarmantemente delgadas las modelos. Pensé que eso ya se había abordado hace años”, declaró al portal.

Enseguida, la protagonista de historias como “Mamma Mia!” y “Florence” informó que este golpe de realidad también azotó a su compañera de proyecto Anne Hathaway, quien tomó medidas para garantizar que “The Devil Wears Prada 2” no incluyera modelos que fueran “alarmantemente delgadas”.

“Annie también lo notó y se dirigió directamente a los productores, asegurándose de que las modelos en el desfile que estábamos montando para la película no fueran tan esqueléticas“, destacó la artista sobre el esfuerzo de su compañera por equilibrar la representación en pantalla.

Sin embargo, este no fue el único tema en el que Anne Hathaway y el resto del elenco se encontraron en territorio desconocido. Según el testimonio de Streep, la atención mediática que recibieron durante el rodaje en Nueva York fue intensa y, en algunas ocasiones, difícil de manejar.

“Aunque éramos conscientes del impacto de la primera película hace dos décadas, creo que ninguno de nosotros estaba preparado para la avalancha de atención que nos rodeó“, sentenció. Y es que para combatir la presencia constante de los paparazzi, se llegaron a implementar barreras policiales y control de multitudes.

La secuela de “The Devil Wears Prada” está programada para estrenarse en cines el 1 de mayo de este año en territorio estadounidense, mientras que en Latinoamérica estará disponible partir del 30 de abril. La cinta contará con el regreso del elenco original de 2006: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

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