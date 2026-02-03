Glamour, drama y reencuentros en el primer tráiler de The Devil Wears Prada 2

Los amantes de la moda y el cine ya pueden “ajustarse los cinturones”. El primer tráiler de The Devil Wears Prada 2 finalmente ha visto la luz, confirmando el regreso del elenco original encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

El avance revela un panorama drásticamente distinto al de 2006. Miranda Priestly (Streep), la legendaria editora de la revista Runway, se enfrenta ahora al declive de las publicaciones impresas y a la cruda realidad del mundo digital. Sin embargo, el verdadero giro llega con la reaparición de sus antiguas pupilas.

El tráiler muestra que Andy Sachs (Hathaway) regresó a las oficinas de Runway, pero ya no como la asistente novata, sino como una influyente editora de contenidos. Por su parte, Emily Charlton (Blunt) ha escalado posiciones hasta convertirse en una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo.

La trama central girará en torno a la necesidad de Miranda de conseguir el presupuesto publicitario que ahora controla Emily, lo que desatará un enfrentamiento de titanes donde la lealtad y la ambición volverán a chocar.

Uno de los momentos más comentados del tráiler es el primer encuentro entre las tres protagonistas, donde el humor ácido sigue intacto.

Emily no pierde la oportunidad de lanzar un dardo a Andy sobre su sentido de la moda, cuestionando si “aún conserva esas cejas”, mientras Nigel (Tucci) aporta la dosis necesaria de elegancia y sarcasmo que los fans tanto extrañaban.

Dirigida nuevamente por David Frankel, The Devil Wears Prada 2 tiene programado su estreno en cines para el 1 de mayo de 2026. Con un guion que promete actualizar los desafíos de la industria, la secuela busca demostrar que, aunque los tiempos cambien, el estilo de Miranda Priestly es eterno.

La secuela introduce nuevos personajes con la incorporación de actores como Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda, además de Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Pauline Chalamet, entre otros.

El año pasado, Disney confirmó que está trabajando en una secuela de la popular película de 2006, basada en la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger.

