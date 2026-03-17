Anne Hathaway reacciona a los comentarios sobre su rostro tras su aparición en los Oscar

Anne Hathaway volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas de Hollywood. Tras su aparición en la reciente gala de los Premios Oscar, donde deslumbró junto a Anna Wintour en un nostálgico guiño a “The Devil Wears Prada”, la conversación en redes sociales se desvió rápidamente hacia su aspecto físico.

Ante las especulaciones de los usuarios sobre posibles retoques estéticos, la ganadora del Oscar decidió no guardar silencio y respondió con una dosis de ironía.

A través de un video en su cuenta de Instagram, capturado durante su sesión de maquillaje previa al evento, Hathaway abordó los comentarios que cuestionaban si se había realizado algún procedimiento en el rostro.

Lejos de molestarse, la actriz de 43 años bromeó comparándose con uno de sus personajes más icónicos y oscuros. “Esto es The Witches 2. El regreso de la Gran Bruja Suprema. Ella descubrió la vida de ratón y ha vuelto”, señaló entre risas mientras mostraba su rostro con el maquillaje a medio aplicar.

Además de la broma, la actriz compartió con sus seguidores lo que ella define como su verdadero truco para lucir un rostro más “despierto” y firme en la alfombra roja: una técnica de peinado.

Junto a su estilista, Orlando Pita, Hathaway explicó que el efecto de lifting que muchos notaron se logra mediante trenzas sumamente apretadas y ocultas bajo el cabello, que tensan la piel de forma natural. “Ese es el truco, te ves un poco más despierta”, afirmó.

La reacción de Hathaway ha sido aplaudida por sus fans, quienes destacan su capacidad para transformar el escrutinio público en un momento de humor y cercanía.

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