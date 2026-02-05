Para el estreno de ‘The Devil Wears Prada 2’, Anne Hathaway quiere que los fans luzcan su mejor atuendo

La cuenta regresiva comenzó para uno de los estrenos más esperados de la moda y el cine. ‘The Devil Wears Prada 2 2’ llegará a las salas el 1 de mayo de 2026, y su protagonista, Anne Hathaway, ya está convocando a los cinéfilos para que la acompañen en una celebración de estilo.

Inspirada por el fenómeno Barbiecore que dominó las salas en 2023, Hathaway expresó en una entrevista con Vogue, recogida por Elle Magazine, su deseo de que el estreno sea una fiesta de moda. “Espero que todo el mundo se arregle y vaya al cine”, dijo la actriz, quien retoma su papel como Andy Sachs.

“Que la gente recuerde lo divertido que fue vestirse de rosa intenso e ir a ver Barbie. Espero que todos se pongan su outfit favorito aprobado por Miranda Priestly y simplemente se la pasen increíble”.

Un vistazo al nuevo estilo de Runway

La icónica y temida editora en jefe, Miranda Priestly, interpretada nuevamente por la legendaria Meryl Streep, mantendrá su impecable y exigente gusto. Fotografías del rodaje la muestran con una elegancia firme y adaptada al presente: trajes sastre en tonos neutros, faldas lápiz y gabardinas extra largas que reflejan una versión aún más poderosa y madura del personaje.

Por su parte, Andy Sachs lucirá una evolución notable. Según anticipa Elle, su guardarropa será más relajado y contemporáneo, con conjuntos de dos piezas a rayas, tops estampados, mezclilla y looks monocromáticos, que marcarán su crecimiento personal y profesional desde la primera película.

La secuela, continuación del film original de 2006, se sitúa en un contexto muy distinto: el declive de la prensa impresa y los desafíos de la industria editorial en la era digital.

La trama seguirá principalmente a Miranda Priestly mientras navega por esta transformación, enfrentándose a la necesidad de asegurar cruciales dólares publicitarios en un entorno ferozmente competitivo, lo que la llevará a tensiones con nuevos personajes poderosos.

La producción reunirá nuevamente al núcleo original que convirtió a la primera película en un clásico: además de Streep y Hathaway, regresan Emily Blunt y Stanley Tucci. A ellos se suman nuevos talentos como Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet y estrellas del teatro como Helen J. Shen y Conrad Ricamora.

Tras el éxito de su primer tráiler oficial, estrenado el 1 de febrero y que se convirtió en el más visto en el canal de YouTube de 20th Century Fox, la expectativa está en su punto más alto. La invitación de Hathaway está hecha: el 1 de mayo de 2026, los cines se transformarán en una pasarela inspirada en el universo de Runway.

Mira el tráiler aquí:

