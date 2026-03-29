Kim Novak no quiere que Sydney Sweeney la interprete en su biopic

La producción de “Scandalous!”, el drama que narrará el polémico romance de finales de los años 50 entre la estrella de Hollywood Kim Novak y el cantante Sammy Davis Jr., se topó con un obstáculo inesperado: la desaprobación de su propia protagonista real.

Kim Novak, de 93 años, ha manifestado su rotundo rechazo hacia Sydney Sweeney, la actriz de 28 años elegida para encarnar su papel.

En declaraciones recientes recogidas por The Times of London, Novak fue tajante al calificar el casting como un error. “Nunca lo hubiera aprobado”, afirmó la veterana intérprete, argumentando que Sweeney es “totalmente equivocada” para el rol.

Sin embargo, el comentario que más ha resonado en la industria fue su crítica física, al señalar que la joven estrella de “Euphoria” “sobresale demasiado por encima de la cintura”.

Para Novak, el problema va más allá de la apariencia. Su mayor temor es que la película reduzca su relación con Davis Jr. a un vínculo meramente erótico.

“No habría manera de que no fuera una relación sexual porque Sydney Sweeney parece sexy todo el tiempo”, sentenció Novak, subrayando que su conexión con el cantante se basaba en la necesidad mutua de ser aceptados por su esencia y no por su imagen pública.

El filme, que marcará el debut como director de Colman Domingo, abordará las presiones raciales y corporativas de la época, incluyendo las amenazas de Columbia Pictures para terminar el romance interracial.

A pesar de las críticas de Novak, Sweeney —quien también es productora del proyecto— ha expresado sentirse “increíblemente honrada” por el papel e incluso rindió homenaje a Novak en la última Gala del Met.

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