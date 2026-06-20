David Benavídez dio a conocer a su mejor boxeador mexicano de la historia y no es JC Chávez

El debate sobre quién ocupa el puesto de honor en el pugilismo mexicano sumó un nuevo análisis. El actual campeón unificado de peso semipesado y crucero, David Benavídez, compartió sus consideraciones sobre las cualidades técnicas de las leyendas que han definido la trayectoria de este deporte en el país.

Durante una entrevista concedida al canal de comunicación de Luis Parra, David Benavídez descartó la postura habitual de la afición que coloca al “Gran Campeón Mexicano” en la cima absoluta de los registros históricos.

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Para el boxeador, la pulcritud táctica sobre el ensogado define el orden de su clasificación personal.

“Pues el número uno, la verdad, es Salvador Sánchez. La técnica de Salvador Sánchez, no creo que nunca habrá otro boxeador como Salvador Sánchez”, declaró el peleador en su charla con Luis Parra, justificando la elección del histórico campeón de peso pluma por encima de otras figuras tradicionales de la disciplina.

En el listado compartido por el boxeador invicto también figuraron nombres consagrados por sus respectivas trayectorias mundiales. El deportista enumeró a campeones de la talla de Julio César Chávez, Ricardo “Finito” López, Juan Manuel Márquez, Erik “Terrible” Morales y Marco Antonio Barrera, además de incluir a figuras contemporáneas de la división de peso superpluma como Óscar Valdez y Emanuel “Vaquero” Navarrete.

El criterio de David Benavídez sobre Óscar de la Hoya

La conversación con el entrevistador incorporó la evaluación de aquellos boxeadores con raíces mexicanas nacidos en territorio estadounidense, tomando como referencia principal al promotor y excampeón de seis divisiones de peso, Óscar de la Hoya. El púgil detalló que, bajo ciertos criterios de elegibilidad, el promotor de Golden Boy merecería estar ubicado en el primer puesto de la lista de todos los tiempos.

La valoración de David Benavídez sobre la trayectoria del “Golden Boy” se fundamenta en la calidad de la oposición a la que se enfrentó a lo largo de su carrera. El campeón de las 175 y 200 libras resaltó que la técnica y la disposición para asumir de forma directa los desafíos de mayor peligro son los elementos que otorgan legitimidad a los atletas.

“Para mí es el primero, para mí es un top tres. Porque lo que me gustó de De la Hoya es que le peleó a todos y tiene buena técnica, buena defensa, hizo todo, subió el deporte mucho, fue el primer Ryan García, es un peleador que hizo mucho por el deporte”, argumentó el deportista en su comparecencia ante el espacio de Luis Parra.

Para finalizar su intervención sobre el legado del boxeo azteca, el boxeador puntualizó que el éxito de los peleadores de esta nacionalidad radica en la entrega física que demuestran en cada una de sus apariciones en las carteleras internacionales.

“Hay otros que no mencioné, pero el boxeo de México siempre será boxeo de México. Porque ellos pelean con corazón y dan todo en el ring”, concluyó el pugilista.

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