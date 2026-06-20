Christian Mbilli amenaza al Canelo Álvarez

El panorama de la división de los pesos supermedianos se mantiene activo de cara al enfrentamiento programado para el próximo 12 de septiembre en territorio asiático.

A menos de tres meses de realizar la primera defensa de su campeonato, el boxeador de origen camerunés nacionalizado francés, Christian Mbilli, expuso las ventajas tácticas con las que cuenta para enfrentar al ex campeón unificado Saúl “Canelo” Álvarez.

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El combate representará la oportunidad para el boxeador europeo de consolidar su posición en las 168 libras ante uno de los referentes históricos de la categoría.

?? Il a l'habitude d'envoyer des uppercuts et de coller des KO sur le ring.



? Le Français Christian Mbilli, qui défendra sa ceinture WBC des super-moyens face à "Canelo" Alvarez en septembre, a troqué les gants pour le micro…



? Alors @GIMS, validé ou pas cet hommage ? pic.twitter.com/9h9wleRoV1 — RMC Sport (@RMCsport) June 19, 2026

Lejos de mostrar reservas ante la trayectoria de su oponente, el actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) argumentó que su ritmo de pelea generará complicaciones inéditas en el desempeño del boxeador de Jalisco.

La preparación física y el volumen de golpeo de Christian Mbilli

La estrategia del campamento europeo se fundamenta en mantener una ofensiva constante que no permita la recuperación del rival sobre el cuadrilátero.

Al ser consultado sobre las diferencias que experimentará el peleador tapatío en comparación con sus anteriores oponentes en la división, el dueño de la faja absoluta detalló la intensidad que planea proyectar en el cuadrilátero.

Christian Mbilli will look to retain his WBC super middleweight world title when he fights Canelo Alvarez in Riyadh ?#CaneloMbilli | Sept 12th | Live on DAZN ? pic.twitter.com/qoU2v4xEOU — Ring Magazine (@ringmagazine) June 18, 2026

“Mi agresividad y mi presión. Nunca ha peleado con alguien que lance tantos golpes como yo y que ejerza tanta presión. Y sí, físicamente voy a destruirlo”, declaró Christian Mbilli durante su intervención en el programa digital Mr. Verzace Podcast, señalando que la exigencia en la preparación física será el factor determinante para inclinar la balanza a su favor en la velada de septiembre.

A pesar de registrar una menor cantidad de compromisos profesionales en comparación con la trayectoria de su oponente, el equipo de trabajo de Christian Mbilli busca consolidar el rendimiento que mostró el año pasado en Las Vegas, donde obtuvo una victoria ante Lester Martínez en la misma cartelera en la que Álvarez cedió sus coronas mundiales ante Terence Crawford.

Christian Mbilli promises fireworks in his WBC super middleweight title showdown against Canelo Alvarez ? @VersaceBoxing



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Modificaciones estratégicas para el 12 de septiembre

La planificación para este enfrentamiento no se limitará a repetir los esquemas de trabajo utilizados en sus anteriores defensas de campeonato.

El atleta europeo puntualizó que la magnitud de la cartelera requiere una evolución técnica que sorprenderá a los analistas de la disciplina y al propio equipo del boxeador mexicano una vez que se inicie el combate.

“No será el Christian Mbilli que todos conocen. Será un Christian Mbilli al 200 por ciento. No será el Christian Mbilli normal, será un súper Christian Mbilli”, añadió el boxeador para describir la evolución física que ha desarrollado durante el actual ciclo de entrenamientos de alto rendimiento.

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