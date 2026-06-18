Rico Verhoeven mostró su molestia tras la negación a la apelación de la pelea contra Usyk

La comisión reguladora emitió un fallo definitivo sobre el combate de peso pesado disputado el pasado 23 de mayo. El peleador de kickboxing y retador al campeonato, Rico Verhoeven, recibió una respuesta negativa ante el recurso legal que su equipo de trabajo presentó para intentar anular el resultado por nocaut técnico sufrido en el undécimo asalto ante el ucraniano Oleksandr Usyk.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el atleta detalló los argumentos presentados durante el proceso administrativo.

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“El 24 de mayo presentamos una protesta formal porque creíamos sinceramente que había una duda seria sobre la forma en que se detuvo la pelea. El 16 de junio recibimos la decisión de la Comisión”, explicó Rico Verhoeven en la red social.

Los argumentos presentados ante la comisión

La apelación se fundamentó en los tiempos oficiales del combate y en las evaluaciones médicas posteriores al evento.

El equipo del contendiente sostuvo que la intervención del árbitro ocurrió fuera del tiempo reglamentario, un factor que fue corroborado por los oficiales de mesa presentes en la arena durante la velada.

“El fallo confirmó que la campana que marcaba el final del undécimo asalto ya había sonado antes de que el árbitro detuviera físicamente la pelea”, detalló Rico Verhoeven en su plataforma digital.

Además, agregó sobre su estado de salud: “El médico de ring también confirmó que no mostré signos de confusión ni desorientación después del combate. La Comisión consideró que ninguna de estas conclusiones alteraba el resultado”.

El respeto hacia el rival y la petición de revancha

A pesar de la inconformidad con la resolución oficial, el deportista mantuvo una postura de reconocimiento hacia el desempeño de su oponente sobre el cuadrilátero. El retador europeo aseguró que este reclamo administrativo no tiene como objetivo restar valor al trabajo realizado por el monarca ucraniano durante los asaltos disputados.

“Miren, esto nunca se ha tratado de restarle mérito a Oleksandr. Es uno de los mejores boxeadores de esta generación y siento un profundo respeto por lo que ha logrado”, aclaró Rico Verhoeven vía Instagram. El peleador consideró que la interrupción precipitada privó a los aficionados de presenciar el desenlace natural de la contienda en el duodécimo asalto.

En su comunicado, el aspirante al título argumentó que su trayectoria demuestra capacidad de recuperación en escenarios adversos y de alta exigencia. “Oleksandr tuvo un momento decisivo. Me conectó bien y se notó cómo cambiaba la tensión en la pelea. Así soy yo. Nunca te rindas y siempre cree que no se acaba hasta que suene la campana”, manifestó el deportista.

Para concluir su mensaje en la plataforma digital, Rico Verhoeven hizo un llamado directo a los promotores para organizar un segundo encuentro que defina la situación. “Para mí, la conclusión es muy sencilla. ¡Acabemos con la historia y démosles a los fans esa revancha inmediata!”, sentenció el atleta, dejando abierta la posibilidad de retomar las negociaciones en el corto plazo.

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