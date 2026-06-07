Rico Verhoeven apeló a la polémica detención ante Oleksandr Usyk

El peleador neerlandés Rico Verhoeven formalizó un recurso de apelación para impugnar el resultado de su reciente enfrentamiento en la categoría de los pesos pesados frente a Oleksandr Usyk.

El equipo de trabajo del atleta busca que las autoridades del boxeo revisen la actuación del réferi durante el combate celebrado en las Pirámides de Giza.

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La controversia se originó en el undécimo asalto del pleito del pasado 23 de mayo en Egipto. El árbitro del encuentro detuvo las acciones a falta de un solo segundo para que concluyera el período, decretando la derrota por la vía rápida del retador ante el campeón ucraniano.

Rico Verhoeven didn't forget that Max Kellerman doubted him before the Usyk fight ?#InsideTheRing | Latest episode LIVE NOW on The Ring’s YouTube ? pic.twitter.com/fCME29YsZt — InsideRingShow (@InsideRingShow) June 4, 2026

El argumento legal del equipo de trabajo

En una entrevista concedida al medio de comunicación especializado Boxing News, Rico Verhoeven explicó su disconformidad con los criterios del tercero sobre la superficie en los momentos finales.

El deportista sostiene que la campana ya había emitido la señal de finalización antes de que se decretara la detención oficial de la contienda.

“Detuvieron la pelea después de que sonó la campana. Sonó la campana y luego detuvieron la pelea. Creo que vamos a apelar, porque esto no tiene sentido”, declaró Rico Verhoeven al portal informativo al evaluar las decisiones que determinaron el desenlace de la noche.

Highlights of Oleksandr Usyk's victory over Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza ??



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El retador argumenta que se encontraba con las facultades físicas necesarias para disputar el duodécimo y último asalto del programa. En su charla con Boxing News, el peleador detalló que su nivel de respuesta visual y motriz se mantuvo estable tras la caída sufrida segundos antes en el ring.

“Por eso, cuando entró el árbitro, no me deslumbré ni nada. Estaba mirando al árbitro. ¿Por qué paraste? Ya casi llegamos”, añadió Rico Verhoeven al describir la conversación que sostuvo en el cuadrilátero con el oficial del encuentro.

La evaluación de la estrategia en Giza

A pesar del resultado final asentado en los registros, las tarjetas de puntuación mostraban un desempeño equilibrado hasta el momento de la detención. El planteamiento defensivo del retador dificultó los circuitos ofensivos del campeón de la AMB, de la FIB y del CMB.

La esquina del europeo valora la resistencia y la disciplina táctica que mostraron ante el considerado mejor libra por libra de los pesos completos. El equipo de entrenamiento considera que el trabajo previo demostró que las habilidades provenientes del kickboxing son funcionales en el boxeo de paga.

“Teníamos una estrategia brillante y funcionó. Estoy muy orgulloso y muy contento. No había visto a ningún boxeador hacerle eso hasta esta noche”, concluyó Rico Verhoeven al ponderar los aspectos positivos de su preparación para este evento internacional.

El panorama de la división de peso pesado

La resolución de esta reclamación administrativa mantendrá ocupada a la junta de comisionados de la federación durante las próximas semanas del calendario deportivo. Para Rico Verhoeven, el objetivo primordial es que la entidad sancionadora ordene una revancha directa que permita resolver el conflicto sin dudas técnicas.

El resultado de la apelación también influirá en los planes del campeón ucraniano, quien ya analiza opciones para el cierre de la temporada en el mes de septiembre.

Las promotoras internacionales aguardan la confirmación de la validez del veredicto antes de anunciar las firmas de los siguientes contratos.

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