Mauricio Sulaimán defiende al polémico Jake Paul de una ola de críticas

El debate alrededor de la legitimidad deportiva del boxeador e influencer estadounidense Jake Paul parece haber llegado a un punto de definición. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, analizó el estatus del polémico boxeador tras su enfrentamiento contra el británico Anthony Joshua, señalando que su desempeño y los riesgos asumidos en el cuadrilátero validan su condición de atleta profesional.

Desde su incursión en el pugilismo de paga, Paul enfrentó constantes cuestionamientos debido a la selección de sus oponentes, la mayoría de ellos expeleadores de artes marciales mixtas o atletas retirados de la actividad física de alto rendimiento.

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Sin embargo, su combate de diciembre pasado frente a un excampeón de peso completo en plenitud física cambió la percepción de varios sectores de la disciplina.

Durante un encuentro con diversos medios de comunicación, Mauricio Sulaimán abordó el cese de los cuestionamientos hacia el estadounidense. “Toda esa crítica a Jake Paul acerca de ser boxeador se acabó. Se terminó cuando se subió contra Joshua y le fracturaron la [mandíbula]”, afirmó el dirigente del organismo mundial.

El costo de consolidar un legado en el ring

El pleito de diciembre culminó con un nocaut a favor de Joshua que envió a Paul al hospital con una doble fractura de mandíbula, una lesión que requirió intervención quirúrgica y la colocación de placas metálicas de fijación. A pesar de la gravedad de la lesión y los rumores de un retiro definitivo, el entorno del estadounidense mantiene la intención de programar su regreso para finales de año.

Para Mauricio Sulaimán, las consecuencias físicas sufridas por el competidor demuestran la seriedad con la que afronta su paso por el deporte. El directivo enfatizó que el precio pagado por el atleta sirve como prueba de su compromiso sobre la lona.

“Le costó caro solidificar su legado arriba del ring, pero ahora ya nadie puede decir nada acerca de Jake Paul”, abundó el dirigente al evaluar el impacto de la última aparición del boxeador en la categoría de los pesos pesados.

Reconocimiento por el impulso al boxeo femenil

Más allá de su faceta como competidor activo, el directivo del organismo verde y oro reconoció la labor de Paul como promotor de eventos. A través de su empresa Most Valuable Promotions (MVP), el estadounidense ha desarrollado carteleras enfocadas en otorgar protagonismo a las mujeres en las divisiones profesionales.

En la misma atención a los medios, Mauricio Sulaimán destacó el impacto de las carteleras organizadas por la promotora de Paul en recintos históricos de Estados Unidos.

“Son un ejemplo de apoyo al poder de la mujer. Tienen ya varios años poniendo funciones muy importantes del boxeo de mujeres, llenando el Madison Square Garden, haciendo funciones históricas en diferentes estadios”, concluyó Mauricio Sulaimán.

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