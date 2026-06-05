Roberto Durán desmerita a Mayweather, “Es un boxeador débil”

El legado invicto de Floyd Mayweather es considerado uno de los registros más sólidos en la historia del boxeo moderno. Sin embargo, el ex campeón mundial panameño Roberto Durán cuestionó la legitimidad de esa marca y el estilo de combate empleado por el atleta estadounidense.

El boxeador norteamericano culminó su carrera profesional con un récord de 50 victorias sin derrotas, ganando reconocimiento por su capacidad táctica y defensiva en el ring.

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Para Roberto Durán, el estilo evasivo de su colega no posee las cualidades necesarias para ganarse el respeto del público tradicional.

Las críticas al estilo defensivo de Mayweather

En una entrevista concedida al medio especializado One On One Boxing, el ex campeón panameño fue directo al evaluar el desempeño de Mayweather. “Para mí, Mayweather es un boxeador débil. No le gusta que le golpeen al cuerpo y en cuanto recibe un golpe ahí, se convierte en el Correcaminos, y yo tengo mucha más experiencia que él”, declaró Roberto Durán a la citada fuente.

El atleta centroamericano argumentó que la estrategia evasiva de Mayweather reduce el espectáculo sobre el cuadrilátero. Desde su perspectiva, un boxeador con mayor volumen de golpeo en la zona media habría tenido las herramientas para superar la guardia del norteamericano.

Los combates cuestionados por el panameño

Además de criticar su resistencia física, el ex pugilista afirmó que el récord del estadounidense debió registrar derrotas en al menos tres ocasiones. Según la perspectiva de Roberto Durán, los combates de Mayweather ante José Luis Castillo, Oscar De La Hoya y Marcos Maidana presentaron fallos de apreciación por parte de los jueces.

En la misma charla con One On One Boxing, el centroamericano detalló su visión sobre las decisiones en esas carteleras. “Peleó contra un mexicano, el mexicano lo venció, pero le dieron la victoria a Mayweather. Luego peleó contra otro, perdió, pero le dieron la victoria por decisión. Creo que ha perdido tres peleas, pero le han regalado esas victorias”, argumentó Roberto Durán.

El futuro del récord de imbatibilidad

La marca de 50 victorias de Mayweather podría enfrentar una última prueba oficial en el mediano plazo.

Existen negociaciones para una revancha profesional contra el filipino Manny Pacquiao, programada preliminarmente para septiembre, lo que rompería un periodo de retiro de nueve años.

Esta posible contienda oficial de unificación simbólica determinará si el norteamericano conserva su registro intacto tras los cuestionamientos recibidos. Mientras tanto, las declaraciones de Roberto Durán añaden debate a las discusiones habituales sobre los mejores boxeadores libra por libra de la historia.

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