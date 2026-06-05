Pantera Nery falló nuevamente ante la báscula, pero sigue la pelea en Japón

El boxeador mexicano Luis Pantera Nery registró complicaciones físicas durante la ceremonia de pesaje oficial previa a su enfrentamiento contra John Riel Casimero en Aichi, Japón.

El compromiso profesional, pactado originalmente en el límite de las 124 libras, se mantendrá en cartelera bajo condiciones especiales tras el fallo del tijuanense.

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El filipino Casimero cumplió con el trámite administrativo sin contratiempos al registrar un peso de 123.5 libras en su primer intento. En contraste, el peleador azteca marcó 127.2 libras sobre la romana oficial de la comisión local, superando por más de tres libras el límite establecido en el contrato de la promotora.

Nery regresó 1 hora después y marcó 127 libras exactas.



La pelea con Casimero sigue en pie pero Nery tiene otro pesaje mañana con límite de rehidratación (y entiendo que también tiene que pagar una multa y el lunes el JBC le suspenderá la licencia) pic.twitter.com/sC9gCd7ZGW — JuliusJulianis (@julianisjulius) June 5, 2026

Las complicaciones en la romana de Aichi

Ante el excedente registrado en la báscula, la situación colocó a Pantera Nery en la obligación de utilizar las dos horas reglamentarias de tolerancia para intentar reducir la diferencia física. Sin embargo, al retornar para el segundo intento oficial, el atleta únicamente logró reducir el indicador hasta las 127 libras.

??Luis Nery will likely receive a 6 months suspension from the Japanese Boxing Commission following him missing weight by 3lbs for his fight against John Riel Casimero pic.twitter.com/8vX0Lgj2uS — Tokker? (@ATokkers5) June 5, 2026

A pesar de la disparidad física, los organizadores determinaron no suspender el evento estelar. De acuerdo con información compartida por la promotora Kameda Promotions a través de sus canales de difusión oficiales, el pleito continuará vigente en la cartelera del fin de semana siempre y cuando el peleador cumpla con una última prueba física obligatoria.

“Se ha establecido que el combate se realizará, pero el boxeador mexicano deberá someterse a un segundo pesaje con límite de rehidratación”, detalló la empresa promotora en su reporte oficial tras la reunión de los equipos de trabajo. Esta medida busca garantizar un nivel mínimo de equidad deportiva para el oponente filipino sobre el cuadrilátero.

Un condicionamiento estricto para el combate

El protocolo médico estipula que el sábado por la mañana se realizará el pesaje de control donde se evaluarán los niveles de rehidratación de la esquina mexicana. Si el indicador supera el porcentaje permitido por las autoridades de la Comisión de Boxeo de Japón, la contienda se cancelará definitivamente para proteger la integridad de los atletas.

Esta reincidencia por parte de Pantera Nery en territorio asiático podría acarrear consecuencias directas sobre su licencia profesional. El organismo rector de la disciplina en el país nipón evaluará la aplicación de sanciones administrativas y disciplinarias una vez que concluya el evento programado en el recinto Aichi Sky Expo.

El equipo de Casimero aceptó las condiciones de rehidratación y las penalizaciones financieras correspondientes para evitar la caída de la función. En una nota publicada por el portal deportivo Manila Bulletin, la representación del filipino confirmó que su deportista está concentrado exclusivamente en el desempeño técnico que mostrará durante los diez asaltos programados.

Los antecedentes de indisciplina en el pesaje

Las complicaciones de Pantera Nery con el peso reglamentario representan un comportamiento reincidente dentro de su trayectoria profesional. En marzo de 2018, el peleador fue despojado del campeonato mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo tras registrar tres libras de excedente antes de su duelo de revancha contra el japonés Shinsuke Yamanaka.

Un año más tarde, un incidente similar provocó la cancelación definitiva de su enfrentamiento ante el puertorriqueño Emanuel Rodríguez. En aquella ocasión, la esquina del boxeador boricua declinó participar en la cartelera argumentando la falta de profesionalismo de su contraparte mexicana al momento de cumplir con las exigencias del contrato.

Tras superar un periodo de suspensión que le impedía ejercer su actividad en Japón, el atleta azteca había logrado reinsertarse en el mercado boxístico de dicho país.

El desarrollo de las próximas horas determinará si Pantera Nery logra superar el límite de rehidratación impuesto por los comisionados locales para finalmente subir al cuadrilátero este sábado.

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