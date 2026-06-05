Artur Beterbiev arremete contra David Benavídez y cuestiona algunos de sus triunfos

El ex campeón mundial de peso semipesado ha decidido emitir una postura crítica respecto a la trayectoria de David Benavídez. Durante una intervención mediática, Artur Beterbiev cuestionó la legitimidad de varios resultados obtenidos por el boxeador mexicoamericano, señalando además inconsistencias en las negociaciones para pactar un enfrentamiento entre ambos.

La rivalidad verbal entre los dos deportistas ha crecido de manera constante debido a los constantes retos del equipo de Benavídez.

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Ante este escenario, Artur Beterbiev arremetió contra las habilidades técnicas de su colega y la veracidad de su récord deportivo, el cual incluye campeonatos en las divisiones de las 175 y las 200 libras.

Artur Beterbiev shares his thoughts on David Benavidez ? pic.twitter.com/OzX0BXOiQP — Ring Magazine (@ringmagazine) June 4, 2026

En declaraciones concedidas al canal ruso Match TV y posteriormente difundidas por la revista The Ring en sus plataformas digitales, el púgil europeo fue directo al evaluar el estilo de su oponente.

“Benavidez es el tipo de peleador que habla mucho más de lo que hace. Su boxeo es sucio, y algunas de sus victorias son ciertamente cuestionables”, afirmó Artur Beterbiev sobre el desempeño del mexicoamericano.

Las supuestas evasivas en la negociación

El boxeador también ofreció detalles sobre los intentos previos para programar un combate directo sobre el cuadrilátero.

Artur Beterbiev is back in the gym training ?



His last fight was 454 days ago. pic.twitter.com/TsUC67LAN3 — Source of Boxing (@Sourceofboxing) May 22, 2026

Según su versión, la esquina de Benavídez decidió tomar un rumbo diferente cuando se presentó una propuesta concreta para organizar el duelo tras la pelea de Benavídez contra Anthony Yarde en noviembre pasado.

“Acepté pelear con él después de [su pelea con Yarde]. Al parecer, su equipo no esperaba que aceptara tan rápido. Así que cambiaron de opinión de inmediato y eligieron a [Zurdo] Ramírez”, concluyó Artur Beterbiev al explicar las razones por las cuales el cruce de guantes no se concretó en el calendario de este año.

El panorama de títulos y los mandatos del CMB

Actualmente, Benavídez ostenta los títulos de la AMB y del CMB en la división de peso semipesado, además de los cetros de la AMB y la OMB en peso crucero.

La hoja de ruta de su promotor contempla una unificación en las 200 libras contra Noel Mikaelian, un pleito que ya cuenta con un mandato formal por parte del organismo que preside Mauricio Sulaimán.

Una vez que cumpla con sus compromisos en peso crucero, el equipo del mexicoamericano proyecta retornar a las 175 libras para buscar un combate contra Dmitry Bivol, quien recientemente derrotó a Artur Beterbiev para coronarse campeón indiscutido.

De esta forma, las declaraciones del peleador ruso añaden tensión a una de las divisiones más disputadas del pugilismo profesional contemporáneo.

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