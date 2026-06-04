Anthony Joshua detalló el plan para retirar a Jake Paul del boxeo

El boxeador británico Anthony Joshua rompió el silencio sobre el combate que sostuvo contra Jake Paul en diciembre pasado. Durante ese enfrentamiento, el excampeón de peso completo provocó una doble fractura de mandíbula al creador de contenido estadounidense mediante un nocaut.

A pesar de los cuestionamientos iniciales del público por aceptar este cruce, el peleador europeo explicó que tenía un objetivo definido desde la firma del contrato.

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En una reciente aparición en el programa Mr. Verzace Podcast, Anthony Joshua reveló las instrucciones que recibió para este acuerdo deportivo.

Una misión clara sobre el cuadrilátero

“Me dieron un mensaje muy claro y una misión específica”, confesó el pugilista británico durante la transmisión del espacio digital. El atleta detalló a la audiencia que dicho propósito consistía en “deshacerme de Jake Paul, sacarlo de nuestro querido deporte, que es el boxeo”.

El desenlace del evento ejecutó a la perfección la estrategia que el excampeón tenía en mente desde el inicio del campamento. Una mano derecha conectada al rostro envió al youtuber a la sala de emergencias, generando lesiones estructurales que hoy comprometen su continuidad deportiva.

Anthony Joshua has revealed that he believes he has three years left in boxing ? pic.twitter.com/OqAxMkBteU — Ring Magazine (@ringmagazine) June 3, 2026

En la misma entrevista, Anthony Joshua indicó que la duración del evento era un factor secundario para él. “No importaba si me tomaba un round o seis rounds, creo que el trabajo quedó completamente hecho. Sin duda cumplí con lo que se me pidió”, puntualizó el atleta.

El impacto en la carrera del rival

Las secuelas del impacto mantienen a Jake Paul alejado de los entrenamientos y existe la posibilidad de un alto definitivo a su actividad en los cuadriláteros. Ante este panorama clínico de su rival, Anthony Joshua mantiene una postura directa sobre las acciones que tomó aquella noche.

Anthony Joshua says he received a “strict message” to take Jake Paul out of boxing ?



“I believe the job was well and truly done.” pic.twitter.com/fm7fI81IKJ — Happy Punch (@HappyPunch) June 3, 2026

El peleador también conversó con el medio especializado Pro Boxing Fans para reiterar su posición respecto al estado actual de su oponente. “Eso era lo que se me pedía cuando acepté la pelea, [poner fin a la carrera de boxeo de Jake Paul]”, afirmó al citado portal informativo.

Para finalizar su intervención con Pro Boxing Fans, Anthony Joshua sentenció: “creo que cumplí con mi cometido”. Estas declaraciones generaron respuestas en el entorno del pugilismo, incluyendo al promotor Turki Al-Alshikh, quien reaccionó en sus redes sociales con emojis de risa alusivos al desenlace del combate.

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