Teófimo López se atreve y da su pronóstico para la Canelo-Mbilli

El boxeo se prepara para el combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y el francés Christian Mbilli. Ante este escenario, el pugilista Teófimo López compartió su perspectiva sobre lo que espera de este enfrentamiento en las 168 libras.

El duelo está programado para el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita. Esta fecha marcará el retorno de ambos peleadores tras acumular un año de inactividad oficial sobre el cuadrilátero.

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El análisis del combate y el regreso del tapatío

El peleador mexicano subirá al ring luego de someterse a una cirugía de codo a finales del año pasado. Esta intervención médica ocurrió poco después de ceder sus cinturones tras la derrota por decisión unánime ante Terence Crawford.

En una reciente intervención para la revista especializada Ring Magazine, Teófimo López evaluó las condiciones actuales de este duelo.

El pugilista analizó el reto que representa el estilo de presión constante que caracteriza al boxeador europeo.

?Flash Back When Teofimo explained why he lost to Shakur Stevenson.



?? “My coach was not in the right mind and the ref was against me Shakur’s was doing illegal things it was a set-up”



I still think they set Teo up we for sure need that rematch at 147 I know Teofimo would tap? pic.twitter.com/rh3nqxQPE1 — INEVITABLE/DBLOCK??? (@AdrianReyn79551) June 1, 2026

“Me encanta esta pelea para Canelo. Es una buena pelea y un combate entretenido para él. En general, es un buen regreso tras sus lesiones”, declaró Teófimo López a la citada fuente sobre la vuelta del mexicano al ensogado.

El estatus de los títulos en la división

Christian Mbilli llega a este compromiso ostentando el título absoluto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso supermediano. El francés obtuvo este campeonato tras la transición de Crawford a otra división y luego de firmar un empate a 10 asaltos frente a Lester Martínez.

Para el peleador de Jalisco, superar la exigencia física de su oponente será determinante si busca recuperar su posición en la categoría. Sobre este punto, Teófimo López añadió a la publicación estadounidense: “Sería bueno que consiguiera esta importante victoria, contra un competidor fuerte”.

Posibles escenarios de unificación

El resultado de esta contienda definirá el futuro inmediato en la cima de los pesos supermedianos. Teófimo López se mantiene atento al nivel de respuesta física que mostrará Álvarez frente a un rival que exige desgaste constante.

Si el mexicano logra salir con la mano en alto, el camino apunta hacia una futura contienda de unificación de títulos. El objetivo principal sería enfrentar a Hamzah Sheeraz, quien recientemente capturó el cetro vacante de la OMB al vencer a Alem Begic.

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