Shakur Stevenson no se intimida y acepta el reto de O’Shaquie Foster

La división de los pesos ligeros podría albergar uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada. Luego de que O’Shaquie Foster defendiera con éxito su título mundial de peso superpluma de la AMB frente a Raymond Ford, el monarca desafió abiertamente a Shakur Stevenson, iniciando una serie de negociaciones preliminares.

Ante las declaraciones del campeón tejano sobre el cuadrilátero, la respuesta de Shakur Stevenson no se hizo esperar en los canales de difusión digital.

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El tetracampeón del mundo confirmó que no tiene inconvenientes en formalizar los acuerdos necesarios para concretar el pleito en el corto plazo.

O'SHAQUIE FOSTER AND SHAKUR STEVENSON GET INTO IT! ?#FosterFord | Live NOW on DAZN ?? pic.twitter.com/7KC3NF5eRZ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 31, 2026

Respuesta directa de Shakur Stevenson

El boxeador utilizó sus redes sociales para fijar una postura clara frente a los comentarios que recibió tras la función de Houston. El estadounidense descartó que existan limitaciones físicas o reglamentarias para evitar el encuentro sobre el ring.

“Dile a esa perr* que levante el teléfono, podemos hacer la pelea a continuación”, escribió Shakur Stevenson a través de su cuenta oficial en la plataforma X.

"Shakur made you quit!" ?



Shakur Stevenson's co-promoter Antonio Leonard fires back after O'Shaquie Foster said to ask him what happened in their sparring sessions ? pic.twitter.com/uych634asg — Ring Magazine (@ringmagazine) May 31, 2026

En su publicación, el boxeador instó a su contraparte a evitar excusas relacionadas con las categorías de peso o las cláusulas contractuales habituales en estas negociaciones.

Antecedentes y disputas en el gimnasio

Las fricciones entre Foster y Shakur Stevenson no son recientes, pues ambos atletas compartieron sesiones de entrenamiento privado años atrás. Esas jornadas de preparación generaron versiones contrarias sobre el rendimiento de cada uno, un factor que ha alimentado la rivalidad fuera de las carteleras oficiales.

“Este tipo grita mi nombre en cada plataforma que tiene, miente y dice que me ganó y que me sacó corriendo del gimnasio cuando yo nunca he huido de nadie”, enfatizó el púgil en su mensaje compartido en X, desmintiendo las declaraciones que Foster ha utilizado como herramienta de promoción.

Look they starting already, This dude scream my name on every platform.. Lie and say he beat me up and ran me out the gym when Ian never run from nobody, I’m a man first gang Let’s get it https://t.co/aROQCHaHo0 — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) May 31, 2026

Condiciones de peso para el acuerdo

El panorama para pactar el pleito cuenta con facilidades respecto al tonelaje requerido por los atletas. Tras su reciente victoria, Foster manifestó su disposición de subir de categoría para facilitar las negociaciones con el equipo del tetracampeón del mundo.

La opción de subir a las 135 o incluso a las 140 libras establece un rango de peso cómodo para Shakur Stevenson, quien ya ha desarrollado su carrera en esas categorías.

La flexibilidad mostrada por ambas esquinas podría acelerar los trámites administrativos ante los organismos sancionadores para formalizar la cartelera antes de que concluya el año.

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