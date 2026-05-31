Amanda Serrano con feroz actuación: Noqueó en dos asaltos

La campeona unificada de peso pluma, Amanda Serrano, retuvo sus títulos mundiales de la AMB y la OMB tras vencer por nocaut técnico a Cheyenne Hanson. El combate, celebrado en el County Coliseum de El Paso, Texas, finalizó a los dos minutos con veinticinco segundos del segundo round.

Esta contienda se disputó bajo la reglamentación del boxeo varonil, pactada a diez asaltos con una duración de tres minutos cada uno.

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La modificación en el tiempo por episodio permitió que Amanda Serrano y su oponente estructuraran un plan de trabajo basado en el análisis táctico y la precisión desde el primer campanazo.

THE KNOCKOUT RECORD IS AMANDA SERRANO'S ?



Amanda Serrano gets the stoppage win on ESPN ? pic.twitter.com/xk5Wa1ijPs — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 31, 2026

La adopción de las reglas de tres minutos

Durante la preparación del combate, la campeona puertorriqueña defendió la implementación de este formato de tiempo para el boxeo femenil.

En la rueda de prensa oficial organizada por la promotora Most Valuable Promotions (MVP), Amanda Serrano explicó el impacto de esta medida en la disciplina.

“Necesitábamos un cambio. Muchas mujeres quieren pelear durante tres minutos. Quieren tener más tiempo para mostrar sus habilidades, más tiempo para conseguir los nocauts y más tiempo para ser comparadas con los hombres”, declaró Amanda Serrano ante los medios de comunicación reunidos en Texas.

Amanda Serrano's trainer got a tattoo to honor her 32nd KO, the day BEFORE the fight ? pic.twitter.com/kXVtAQwIg7 — espnW (@espnW) May 31, 2026

La estrategia del enfrentamiento comenzó a plasmarse desde el primer asalto. Hanson intentó mantener la distancia combinando desplazamientos y golpes rápidos, mientras que Amanda Serrano avanzó de manera progresiva, buscando los espacios idóneos para conectar sus combinaciones de izquierda con potencia.

La definición del combate en el segundo round

Para el segundo episodio, la monarca unificada incrementó el volumen de su ofensiva e impuso condiciones físicas sobre el cuadrilátero. Hanson intentó responder con ganchos de izquierda, pero sus ataques fueron contenidos por la defensa de la boxeadora boricua, quien continuó presionando hacia el frente.

Amanda Serrano arrinconó a su rival contra las cuerdas y conectó combinaciones rápidas al cuerpo y al rostro sin recibir respuesta efectiva por parte de la retadora alemana.

Ante la falta de defensa activa por parte de la boxeadora europea, el réferi del combate decidió detener las acciones en el ring.

La victoria consolida el liderato de Amanda Serrano en la división de las 126 libras. Con este triunfo, la atleta puertorriqueña, respaldada por la promotora MVP, amplía su récord profesional y mantiene la vigencia de sus títulos mundiales en espera de nuevas defensas obligatorias para el presente año.

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