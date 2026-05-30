Dmitry Bivol volvió como una aplanadora y abre las puertas a fuertes combates

El campeón mundial Dmitry Bivol regresó a la actividad profesional este sábado en Ekaterimburgo, Rusia. El peleador defendió con éxito sus coronas de la AMB, FIB y la revista The Ring ante Michael Eifert.

La victoria se concretó por decisión unánime tras doce asaltos de dominio sobre el cuadrilátero.

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Los jueces entregaron tarjetas definitivas de 120-107, 120-107 y 118-107 a favor del monarca local.

DMITRY BIVOL JUST DROPPED MICHAEL EIFERT IN ROUND 1 ? #BivolEifertpic.twitter.com/MqQlSk74NO — Championship Rounds (@ChampRDS) May 30, 2026

El combate tomó rumbo desde el primer episodio, cuando Dmitry Bivol conectó un gancho de izquierda en contragolpe. Este impacto envió al boxeador alemán directamente a la lona.

Control táctico sobre el cuadrilátero

A pesar de la caída, el retador logró reincorporarse y sobrevivir al inicio del encuentro. A partir de ese momento, Dmitry Bivol administró el ritmo del pleito utilizando su jab para marcar la distancia. El ruso neutralizó los intentos ofensivos de Eifert mediante golpes rectos y precisos.

Al finalizar el combate, el campeón evaluó su desempeño tras el largo periodo de inactividad. “Me sentí fuerte y rápido; el plan era controlar la distancia y no tomar riesgos innecesarios después de la cirugía”, declaró Dmitry Bivol en la entrevista oficial transmitida por la cadena DAZN.

?? Dmitry Bivol defeats Michael Eifert via unanimous decision (118-107 x3) and remains the undisputed light heavyweight champion.



?? Trilogy fight with Artur Beterbiev next? pic.twitter.com/5Co9q4Sfe8 — Home of Fight (@Home_of_Fight) May 30, 2026

Durante la mitad del combate, el monarca incrementó la presión sobre su oponente europeo. Eifert intentó buscar aperturas en la guardia, pero el empuje no fue suficiente para superar la técnica del campeón. En los asaltos finales, el ritmo de trabajo del ruso volvió a aumentar con castigo al cuerpo.

Regreso exitoso y futuro de la división

El peleador de 35 años disipó las dudas sobre su estado físico tras una cirugía de espalda. Esta intervención lo mantuvo alejado de los ensogados desde el mes de febrero de 2025. Dmitry Bivol exhibió la misma movilidad y lectura de combate que lo caracterizan en la élite del deporte.

Con este resultado, el récord del pugilista mejora a 25 victorias y una derrota en el circuito rentado. La victoria despeja el panorama para buscar unificaciones contra los nombres más importantes del peso semipesado. Las negociaciones futuras podrían definir el rumbo de la categoría en los próximos meses.

El equipo del monarca ya proyecta los siguientes pasos en la agenda deportiva internacional. “Estamos listos para las grandes carteleras, sea una tercera pelea con Beterbiev o el reto contra Benavídez”, señaló el manejador de Dmitry Bivol en declaraciones recogidas por el portal especializado BoxingScene.

AND STILL ?



Dmitry Bivol retains The Ring, WBA and IBF light heavyweight titles, defeating Michael Eifert by unanimous decision ?



Presented by @SRMG_HQ pic.twitter.com/RZ4pVSJ2IV — Ring Magazine (@ringmagazine) May 30, 2026

El choque contra David Benavídez toma fuerza tras la reciente unificación del mexicoamericano en el peso crucero. Benavídez ha manifestado su interés de enfrentar a los líderes de las 175 libras. Por ahora, el campeón cumplió su defensa obligatoria de la FIB sin presentar un desgaste físico excesivo.

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