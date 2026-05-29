Canelo Álvarez detalló los errores que cometió en su derrota ante Crawford

Saúl Álvarez analizó su desempeño tras perder los cinturones del peso supermediano ante Terence Crawford en Las Vegas. El peleador mexicano repasó el video del combate para identificar las fallas tácticas que determinaron el resultado de aquella noche.

Para Canelo Álvarez, el estudio de este enfrentamiento representa una oportunidad de ajuste profesional.

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El boxeador sostiene que un segundo choque tendría un desarrollo distinto gracias a las lecciones asimiladas sobre el cuadrilátero.

Las fallas identificadas en el ring

Durante una entrevista concedida al programa Inside The Ring, el pugilista explicó los factores que afectaron su rendimiento. El deportista señaló que su estrategia inicial de igualar la velocidad del estadounidense resultó contraproducente para su esquema de boxeo.

“Veo muchos errores que cometí. Traté de ser más rápido por su estilo y todo eso, pero solo necesito hacer mi trabajo y ya”, detalló Canelo Álvarez al medio especializado al evaluar su plan de trabajo.

El cuerpo del peleador no reaccionó de la forma requerida ante las exigencias del duelo. “A veces tu cuerpo no responde como quieres, pero sé cuáles fueron mis errores y puedo adaptarlo todo para hacerlo perfecto la próxima vez”, añadió Canelo Álvarez.

La frustración ante el retiro del rival

La posibilidad de ejecutar estos cambios tácticos depende de la voluntad de Crawford, quien anunció su retiro de los encordados. Diversos promotores mantienen el interés en organizar la revancha, pero el estadounidense conserva su postura de inactividad profesional.

Este escenario genera una barrera para Canelo Álvarez, pues suma su tercera derrota sin opción de revancha directa. Previamente, el boxeador experimentó la misma situación tras caer frente a Floyd Mayweather Jr. y el ruso Dmitry Bivol.

Enfoque en el calendario deportivo

A pesar del interés por concretar esta segunda pelea, el atleta comprende que la decisión escapa de su control. “Sí, es frustrante, pero como siempre digo, cuando no puedes controlar la situación no puedes hacer nada”, reconoció Canelo Álvarez en su charla con la fuente citada.

El plan del tapatío es continuar con su agenda deportiva mientras espera un posible retorno de su oponente. “Si la revancha llega, voy a hacer mi trabajo. Voy a seguir con mis peleas y mi carrera. Si la pelea sucede otra vez, será diferente”, concluyó el boxeador.

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