Gervonta Davis en nuevo problema con la justicia: Violó condiciones de su libertad condicional

La carrera del boxeador Gervonta Davis enfrenta nuevamente una interrupción debido a factores ajenos al ámbito deportivo.

Las autoridades judiciales del estado de Maryland han emitido una nueva orden de arresto contra el púgil, señalando el incumplimiento de los términos establecidos en su libertad condicional tras un caso previo registrado en 2020.

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Este requerimiento legal, formalizado el pasado 24 de abril por la jueza Althea M. Handy del Circuito de Baltimore, responde a un reporte sobre un altercado ocurrido en un establecimiento nocturno de Miami el año pasado.

Aunque la defensa de Gervonta Davis logró que una orden similar fuera retirada en febrero tras prometer una cooperación total con el sistema judicial, la situación actual ha escalado al denegarse los nuevos recursos presentados por sus abogados.

Gervonta Davis is reportedly being sought by Maryland law enforcement for an alleged probation violation, stemming from his arrest earlier this year in Miami on domestic violence charges. If arrested, Davis will be held without bond. pic.twitter.com/p2ifmPluGh — Ring Magazine (@ringmagazine) May 28, 2026

Obligaciones ante la Asociación Mundial de Boxeo

A pesar del complejo escenario legal, el organismo rector del pugilismo ha marcado una pauta administrativa clara para el futuro deportivo del atleta.

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ha ratificado que cualquier retorno al cuadrilátero deberá ser bajo la modalidad de defensa obligatoria. La entidad oficializó su postura el pasado 23 de mayo mediante un comunicado dirigido a las partes interesadas.

“El Comité de Campeonatos de la AMB ordenó el combate mandatorio entre el campeón de peso ligero, Gervonta Davis y el retador número 1 del ranking, Floyd Schofield. El organismo pionero envió la comunicación a ambas partes este sábado 23 de mayo, en la que otorgó un lapso de 30 días para llevar a cabo las negociaciones, el cual finalizará el próximo 22 de junio”, sostiene el comunicado de la AMB.

Floyd Schofield Jr says he got MORE SKILLS than Rollie Romero and Pitbull Cruz who were beating him, as all Tank has is patience and a counter left hand on WEIGHT DRAINED OPPONENTS!



Kid Austin DISSES the HAIR GREASE EXCUSE as he knows Tank for FOLDED under Lamont Roach PRESSURE! pic.twitter.com/TewiNPezy5 — Boxing Massacre (@BoxingMassacre) May 26, 2026

Historial de litigios y contrademandas

La situación de Gervonta Davis se ve agravada por otros procesos judiciales abiertos en Florida. En enero de 2026, el boxeador fue arrestado por agentes del Departamento de Policía de Miami Gardens y el Grupo de Trabajo de Fugitivos de los U.S. Marshals, bajo cargos de agresión y privación ilegal de la libertad, a raíz de una denuncia interpuesta por su expareja, Courtney Rossel, por un incidente ocurrido en octubre de 2025.

Como respuesta a estas acusaciones, Gervonta Davis presentó una contrademanda el 23 de marzo en el Tribunal de Circuito del Condado de Miami-Dade contra la propia Rossel.

En este documento, el boxeador sostiene que su expareja orquestó un esquema de extorsión que resultó en la cancelación de un combate multimillonario contra Jake Paul, y en la actualidad busca obtener una indemnización superior a los 20 millones de dólares por los daños causados a su carrera.

El futuro en el ring

El panorama para Gervonta Davis permanece incierto debido a la doble presión que ejercen tanto las autoridades del estado de Maryland como los compromisos adquiridos con la AMB.

Mientras la justicia evalúa el cumplimiento de las condiciones impuestas por la condena anterior, el equipo del boxeador tiene hasta el 22 de junio para definir si se concretará el enfrentamiento ante Floyd Schofield, o si las complicaciones legales forzarán una nueva pausa en su actividad profesional.

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