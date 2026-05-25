Tyson Fury conocerá esta semana a su siguiente rival

La actividad en la división de los pesos pesados no se detiene y el promotor Frank Warren ha confirmado que el nombre del próximo oponente de Tyson Fury será revelado esta misma semana. Tras su reciente regreso a los cuadriláteros, el británico busca mantener el ritmo competitivo antes de lo que se perfila como un enfrentamiento estelar a finales de año.

Después de haber superado al boxeador Arslanbek Makhmudov el mes pasado, el “Rey Gitano” busca consolidar su camino hacia la cima nuevamente.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Según declaró Warren a Sky Sports, el equipo trabaja para cerrar un combate que resulte beneficioso para los intereses deportivos de Tyson Fury, asegurando que el rival seleccionado será alguien capaz de exigirle al máximo.

Frank Warren has warned Oleksandr Usyk he "would not stand" for the Ukrainian entertaining the prospect of a rematch with Rico Verhoeven instead of fighting Agit Kabayel ❌ pic.twitter.com/2rlPLhuryh — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 24, 2026

El camino hacia un combate histórico

El objetivo principal para el equipo de Tyson Fury sigue siendo concretar un duelo contra Anthony Joshua en noviembre. No obstante, existe un margen de riesgo, ya que ambos púgiles deben sortear con éxito sus compromisos previos para que el evento nacional pueda llevarse a cabo según lo planeado en el calendario.

“Estad atentos”, comentó Warren en relación con el anuncio inminente. El promotor añadió que su representado no puede permitirse ninguna clase de error en este punto del año, especialmente considerando los planes de su posible rival británico para las próximas semanas.

Tyson Fury's next opponent is set to be revealed this week, promoter Frank Warren has told Sky Sports 🥊👀 pic.twitter.com/M0Vgt6A8MV — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 25, 2026

Escenarios para el verano y el otoño

Mientras el mundo del boxeo espera el anuncio oficial, se ha descartado que nombres como Jarrell Miller o Andy Ruiz Jr. sean los elegidos para enfrentar a Tyson Fury en agosto. El entorno del deportista se enfoca en una pelea que sirva de preparación estratégica antes de enfrentar a Joshua, quien también cuenta con una contienda programada para el próximo 25 de julio.

“[Joshua] tiene que superar eso, Tyson tiene que superar esto, y luego el gran momento será en noviembre”, puntualizó Warren al ser consultado por la cadena Sky Sports sobre la hoja de ruta establecida.

La coordinación de estas fechas es fundamental para asegurar que ambos atletas lleguen en condiciones óptimas a la cita estelar.

El boxeo ante cambios normativos

A la par de esta noticia, la industria del pugilismo atraviesa momentos de transformación institucional en Estados Unidos.

La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de una nueva versión de la Ley Muhammad Ali busca modificar profundamente la estructura de remuneraciones y contratos, lo cual, de ser ratificado en el Senado, cambiaría las reglas del juego para promotoras y deportistas.

Esta evolución administrativa se suma a la expectativa que genera el próximo anuncio del rival de Tyson Fury.

Con el panorama del peso pesado aún en movimiento, los aficionados esperan que la cartelera de este verano termine de definir las jerarquías necesarias para que el cierre de temporada sea uno de los más competitivos de la última década.

Sigue leyendo: