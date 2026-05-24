Desde Julio César hasta Omar Chávez: Los historiales con la justicia de la familia del Gran Campeón Mexicano

El apellido de la dinastía más reconocida del boxeo en México ha ocupado los titulares recientes por temas alejados del ámbito deportivo. Los integrantes de la familia Chávez enfrentan procesos legales que han generado atención de las autoridades en diferentes niveles, teniendo historiales de vieja data.

La figura de Julio César Chávez representa el éxito deportivo en el país, pero su entorno familiar lidia actualmente con situaciones judiciales complejas. Se sacudió el avispero con el reciente arresto de uno de sus herederos, Omar Chávez.

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A continuación, desde La Opinión se presenta un recuento cronológico de los incidentes que involucran al exboxeador y a sus dos hijos.

🚨🔴 Trasciende que fue liberado el boxeador Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo de Julio César Chávez, tras su detención realizada el miércoles en Culiacán, Sinaloa. Varias historias fueron publicadas en sus redes sociales. pic.twitter.com/wxpMyugMzD — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) May 21, 2026

Cargos federales y deportación del hijo mayor

La crisis legal de la familia a nivel internacional comenzó a mediados del año 2025 en Estados Unidos. En julio de ese año, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron al hijo mayor del pugilista, Chávez Jr., en la ciudad de Los Ángeles.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el boxeador era requerido por la justicia mexicana bajo investigaciones federales.

Los reportes oficiales lo vincularon con presuntos delitos de tráfico de armas de fuego a favor del Cártel de Sinaloa.

En agosto de 2025, el gobierno estadounidense deportó al atleta por la frontera de Nogales, Sonora.

Tras ser vinculado a proceso, un juez determinó que el imputado enfrentara su situación bajo libertad condicional, con la restricción de no abandonar el país.

Postura del patriarca sobre el entorno

El escrutinio público sobre el núcleo familiar aumentó en noviembre de 2025 debido a unas declaraciones del ex monarca mundial.

En una entrevista concedida para el momento a la periodista Adela Micha para el programa La Saga, el deportista confirmó conocer a líderes de grupos delictivos en el estado de Sinaloa.

A pesar de esta afirmación sobre su entorno geográfico, Julio César Chávez negó que sus descendientes participaran en actividades ilícitas. “Tengo unos hijos nobles, son buenos muchachos. Tú le puedes preguntar a todo Culiacán si mi hijo es delincuente o si es narcotraficante, no hay por dónde”, expresó el exatleta en la citada emisión.

El arresto de Omar en Culiacán

La situación judicial de la familia sumó un nuevo requerimiento la mañana del 20 de mayo de 2026. Elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a Omar Chávez en el municipio de Culiacán y lo trasladaron al Centro Penitenciario de Aguaruto.

El arresto se ejecutó luego de que el deportista no atendiera un citatorio judicial previo en las fechas establecidas.

Las autoridades requerían su presencia física por una denuncia relacionada con presuntos delitos de violencia familiar y lesiones.

Liberación y aclaraciones del caso

El proceso de Omar tomó un giro cuando las partes acordaron una suspensión condicional, permitiendo su salida del penal tras 24 horas. Ante este hecho, Julio César Chávez publicó un video en el medio El Heraldo Deportes para explicar el origen del conflicto de su hijo.

🔥🎙 Julio César Chávez aclara la situación de su hijo Omar, quien fue detenido el día de ayer y menciona que la situación ya está resuelta, tras un incidente con su ex pareja. 🥊



Érika Montoya pic.twitter.com/RD3XkgHAvn — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) May 22, 2026

“El caso de mi hijo Omar es un caso que ya está cerrado, gracias a Dios ya está en su casa”, indicó el padre del implicado. Según el testimonio de Julio César Chávez, el problema derivó de una relación sentimental que él describió como altamente conflictiva.

El ex campeón relató que la pareja agredió físicamente a su hijo en primera instancia. “En un arranque le dio una cachetada y Omar la empujó. Entonces la chava dijo y denunció que Omar la había golpeado. Se hizo una bola de nieve hasta que estalló”, declaró el Gran Campeón Mexicano.

El ex pugilista concluyó su intervención cuestionando la magnitud mediática que se le otorgó a la detención preventiva.

“Se hizo un escándalo de que lo habían agarrado acá y allá… y la mala leche. Pero gracias a Dios Omar está bien”, finalizó Julio César Chávez en el mismo material audiovisual.

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