Canelo Álvarez descarta que Benavídez vuelva a pelear en las 175 libras

Saúl Álvarez analizó el reciente desempeño de David Benavídez frente a Gilberto Ramírez en el cuadrilátero. El monarca mexicano emitió su opinión sobre el futuro del peleador en las distintas categorías de peso.

Canelo Álvarez mantiene dudas sobre la capacidad física de Benavídez para retornar a divisiones inferiores.

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El “Monstruo Mexicano” subió a las 200 libras el pasado 2 de mayo para obtener el título crucero en Las Vegas. El equipo de Benavídez afirma que el pugilista alternará su participación entre el peso semipesado y el crucero. Sin embargo, Canelo Álvarez percibe dificultades reales en ese corte de tonelaje.

Durante un encuentro reciente con los medios de comunicación en Egipto, el tapatío fue consultado sobre este escenario deportivo. “No creo que pueda dar las 175 libras. No lo sé. Pero no es mi problema”, contestó Canelo Álvarez a la prensa, marcando distancia de los planes de su colega de profesión.

Retos constantes en la carrera del campeón

La historia de desencuentros entre ambos boxeadores acumula más de dos años de desafíos públicos y mediáticos. Benavídez mantiene la intención de concretar un enfrentamiento oficial contra el campeón de Jalisco en el futuro.

El retador considera que la opción seguirá vigente mientras el campeón se mantenga activo en el deporte.

El hecho de que el “Monstruo Mexicano” mantenga su interés por este duelo no genera impacto en el tapatío. Canelo Álvarez asume esta insistencia como una consecuencia directa de su posición de liderazgo en la industria del boxeo.

Evaluación del combate y próximos compromisos

A pesar de las diferencias, el boxeador mexicano evaluó el desempeño de Benavídez tras detener a Ramírez en seis asaltos. “No, no me sorprende. Sí, creo que todos los boxeadores de cualquier división me retan. No es algo nuevo para mí, pero hizo una buena pelea”, afirmó Canelo Álvarez ante los reporteros presentes.

Las declaraciones del pugilista se produjeron desde Egipto durante la promoción de su próximo combate. En dicho país, el atleta presentó formalmente el combate que sostendrá contra Christian Mbilli. El duelo por el campeonato súper medio del CMB está programado para el mes de septiembre.

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