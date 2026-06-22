Steam Machine llegará con precio premium y amenaza con quedarse fuera del alcance de muchos jugadores

Steam Machine quiere ser la nueva gran consola para jugar en el salón, pero su precio en Estados Unidos la coloca automáticamente en la liga del hardware “para entusiastas” y no para el jugador promedio. Esa distancia entre ambición y realidad es justo lo que puede frenar que se convierta en un dispositivo de uso masivo y protagonista de recomendaciones en Google Discover y redes sociales.

Cuánto cuesta realmente la Steam Machine en Estados Unidos

Valve ha fijado el modelo base de la Steam Machine en $1,049 dólares en Estados Unidos para la versión de 512 GB sin mando incluido. Si el jugador quiere el pack con el Steam Controller oficial la factura se va aproximadamente a $1,128 dólares. Estamos hablando de una cifra que hasta hace poco asociábamos a portátiles gaming de entrada o a un PC de escritorio medio decente.

Mientras tanto el ecosistema de consolas tradicionales se mueve en otro rango. Sony ha subido recientemente los precios de PlayStation 5 en Estados Unidos y la PS5 con lector se sitúa ahora en $649.99 dólares mientras que la PS5 Digital Edition cuesta $599.99 dólares. En el caso de Xbox la Xbox Series X se mueve alrededor de los $599 a $649.99 dólares tras las últimas subidas en el mercado estadounidense.

Si lo miras en frío la ecuación es dura el precio de una sola Steam Machine se acerca peligrosamente a lo que pagas por una PlayStation 5 y una Xbox Series X juntas en Estados Unidos. Esa sensación de “podría tener dos consolas de nueva generación por casi lo mismo” pesa muchísimo cuando el jugador hace números y decide qué entra o no entra en el presupuesto del año.

Un precio premium en un mercado que piensa en ofertas

Las consolas tradicionales juegan con una gran ventaja Sony y Microsoft suelen subvencionar parte del hardware para recuperar la inversión luego con juegos y servicios como PlayStation Plus o Xbox Game Pass. Valve en cambio se acerca más a la lógica del PC la Steam Machine no está pensada como un producto subvencionado sino como un equipo compacto que debe pagar sus componentes de gama media alta desde el primer día.

Esto genera un choque directo con el comportamiento real de compra en Estados Unidos la mayoría de jugadores espera rebajas de temporada bundles con juegos incluidos o alguna oferta de minoristas para justificar la inversión. Cuando una consola entra al mercado con un precio base por encima de los $1,000 dólares resulta mucho más difícil vender la idea de que es una compra impulsiva o un regalo de última hora para las fiestas.

Además el contexto tampoco ayuda PlayStation 5 y Xbox Series X ya tienen bibliotecas enormes de juegos optimizados ediciones especiales y sobre todo una presencia gigantesca en redes sociales y en los medios. El jugador medio ya sabe qué esperar de esas plataformas sabe que por unos $599 a $649.99 dólares tendrá una experiencia estable de varios años con juegos first party y un ecosistema muy pulido. Frente a eso justificar que gastará más de $1,000 dólares en una Steam Machine que aún está arrancando se vuelve un reto gigantesco.

Por qué un precio tan alto complica que sea masiva

La Steam Machine tiene argumentos muy potentes acceso directo a todo el catálogo de Steam posibilidades de actualización más propias de un PC compacto y un enfoque claro hacia el juego a 4K con hardware moderno. Para el jugador que ya vive en Steam y que quizá viene de la Steam Deck la idea de llevar esa biblioteca al televisor con una caja dedicada suena bastante atractiva.

El problema es que la mayoría de usuarios que descubren consolas a través de Google Discover TikTok o YouTube no se identifican como “entusiastas de PC” sino como jugadores que buscan algo claro sencillo y relativamente accesible. Cuando ven un titular que mezcla las palabras Steam Machine y más de $1,000 dólares la percepción inmediata es que se trata de un dispositivo de nicho reservado para quien ya tiene un PC caro y quiere un capricho para el salón.

A todo esto se suma otro detalle importante por casi el precio de la Steam Machine un usuario en Estados Unidos puede construir o comprar un PC de escritorio que además de jugar le sirva para trabajar editar vídeo hacer directos o crear contenido. La consola de Valve compite no solo contra PS5 y Xbox Series X sino también contra esa idea de “PC todo en uno” que muchas familias terminan priorizando cuando revisan su presupuesto anual.

Esto no significa que la Steam Machine esté condenada. De hecho para un segmento concreto de jugadores puede convertirse en el dispositivo perfecto ese punto medio entre una consola cerrada y un PC abierto lleno de opciones. Pero mientras su precio siga orbitando la franja de los $1,049 dólares en Estados Unidos será muy complicado que se convierta en la consola que todo el mundo recomienda en grupos de WhatsApp o en foros masivos.

Al final el reto de Valve no es solo técnico. El verdadero desafío está en convencer al jugador de que vale la pena pagar casi lo mismo que por una PlayStation 5 y una Xbox Series X juntas para entrar en el ecosistema de la Steam Machine. Si la compañía encuentra la forma de ajustar el precio con futuras revisiones packs agresivos o campañas inteligentes quizá logre que esta máquina deje de sonar a capricho caro y empiece a verse como una alternativa real en el escaparate del salón.

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