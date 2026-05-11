Un ingeniero hackeó la PS5 e instaló Linux: ahora corre miles de juegos de PC

La PlayStation 5 siempre fue un PC. Sony nunca lo dijo, pero un ingeniero de seguridad lo demostró. Andy Nguyen, conocido en la comunidad de modding como TheFlow, instaló Linux de manera funcional en una PS5 y la usó para correr juegos de Steam a 60 fotogramas por segundo. El experimento quedó documentado en video y los números no dejan lugar a dudas.

GTA V Enhanced Edition corrió a 1440p con ray tracing activado y sin caídas significativas de rendimiento. No fue un truco de laboratorio con condiciones ideales. Fue una PS5 doméstica haciendo lo que Sony dice que no puede hacer.

Por qué la PS5 siempre fue un PC disfrazado

La consola está construida sobre arquitectura x86-64, la misma base que usan los procesadores de Intel y AMD en cualquier computadora convencional. Bajo la carcasa hay un procesador de ocho núcleos Zen 2 a 3.5 GHz y una GPU RDNA 2 capaz de llegar a los 2.23 GHz.

Lo que separaba a la PS5 de un PC no era el hardware. Era el software. Sony instala un hipervisor, una capa de control que impide ejecutar código no autorizado y mantiene todo dentro de su ecosistema cerrado. Nguyen encontró vulnerabilidades en firmwares entre las versiones 3.xx y 4.xx, creó un exploit para eliminar ese hipervisor y abrió la puerta a instalar Ubuntu.

Una vez dentro, la consola arranca como cualquier PC con Linux. Y desde ahí, todo cambia.

Cómo instalar Steam en la PS5 y qué juegos se pueden correr

Con Linux activo, el siguiente paso es instalar Steam. La clave es Proton, la capa de compatibilidad desarrollada por Valve que permite ejecutar juegos diseñados para Windows directamente en Linux. El resultado es acceso a miles de títulos de PC desde una PS5, usando un mando, en el televisor.

Digital Foundry puso la configuración a prueba comparando el rendimiento nativo de la consola contra esos mismos juegos corriendo en Steam con Proton sobre Linux. Los resultados casi igualaron el rendimiento nativo. No hubo un sacrificio real de calidad gráfica ni de fluidez.

La salida de video funciona a 4K a 60Hz, todos los puertos USB están operativos y los controles de ventilador son personalizables. La VRAM también se puede asignar de manera granular, algo que ningún modo oficial de Sony ha ofrecido jamás.

El antecedente con la PS3 y lo que esto significa para el gaming en 2026

Esto ya pasó antes. Sony permitió instalar Linux en la PlayStation 3 de forma oficial a través de una función llamada OtherOS. En 2010 la eliminó mediante una actualización de firmware. La decisión desencadenó una demanda colectiva en Estados Unidos que la compañía resolvió años después con un acuerdo extrajudicial.

Aquel movimiento no protegió a los usuarios. Los privó de una funcionalidad que ya tenían.

En 2026, Valve está a punto de lanzar sus nuevas Steam Machines con SteamOS basado en Linux y hardware arquitectónicamente muy similar al de la PS5. Lo que Nguyen logró es, en esencia, adelantarse a ese escenario usando hardware que millones de personas ya tienen en casa.

El proceso tiene limitaciones claras. Solo funciona en consolas PS5 con firmware entre versiones 3.xx y 4.xx, requiere conocimientos técnicos avanzados y anula la garantía. Nguyen publicó toda la documentación en GitHub para que la comunidad pueda reproducirlo.

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