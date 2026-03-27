Sony sube el precio de todas las PS5: ¡Compra ahora antes de pagar $100 dólares más!

Si estabas esperando el momento perfecto para dar el salto definitivo a la nueva generación de consolas y hacerte con una PlayStation 5, tenemos muy malas noticias para tu bolsillo. Las reglas del juego han cambiado drásticamente y, en esta ocasión, no es a favor de los jugadores.

Tradicionalmente, la comunidad gamer estaba acostumbrada a que, con el paso de los años, el hardware de los videojuegos bajara su costo paulatinamente para volverse mucho más accesible a las masas. Sin embargo, la dura realidad de la industria tecnológica actual es muy diferente y Sony acaba de lanzar un balde de agua fría a todos sus seguidores.

La compañía japonesa ya reveló de manera oficial y contundente sus planes de aumentar el precio de todas las versiones de PlayStation 5. Este no es un simple ajuste de rutina por inflación o un cambio menor que pasará desapercibido en los estantes de las tiendas físicas y virtuales. El incremento será de unos dolorosos $100 dólares en cada una de las versiones de la consola. Si todavía tenías dudas sobre cuándo adquirir tu equipo, te adelantamos que el reloj está corriendo velozmente en tu contra, ya que esta impopular medida entrará en efecto a partir del 2 de abril.

La escasez de componentes y la memoria RAM disparan los costos

Para entender realmente cómo llegamos a este punto crítico, es necesario mirar un poco más allá de la división de videojuegos de Sony. Este fuerte incremento de precios llega en un contexto sumamente complicado, en el que el valor de los componentes esenciales para la fabricación de hardware de alto rendimiento se ha ido por las nubes.

El precio de piezas clave como la memoria RAM y las unidades de almacenamiento ultrarrápido se ha disparado a nivel global, afectando de forma directa a toda la cadena de suministro tecnológico. Fabricar tecnología de punta hoy en día es un negocio extremadamente caro y complejo si lo comparamos con la situación de hace apenas un par de años.

La explosión comercial de la inteligencia artificial y la demanda masiva de chips de memoria han creado un cuello de botella sin precedentes en la industria moderna. Las grandes fábricas de semiconductores no dan abasto, y cuando la demanda supera con creces a la oferta, los precios de producción suben de forma inevitable. Por lo tanto, no resulta una sorpresa el paso dado por Sony para proteger sus márgenes de ganancia en medio de estas intensas presiones económicas globales.

Los analistas expertos de la industria tecnológica ya venían advirtiendo que los gigantes del hardware tendrían que tomar decisiones bastante difíciles para mantener a flote sus finanzas. De todas formas, saber que este movimiento era predecible no implica que los usuarios lo aceptarán con alegría. Las redes sociales y los foros ya se han llenado de jugadores expresando su enorme frustración al ver cómo su pasatiempo favorito se vuelve cada vez más costoso y elitista.

Precios actuales vs nuevos precios de la PlayStation 5

Cuando hablamos de un aumento en seco de $100 dólares, el impacto psicológico y económico para el comprador promedio es brutal. Para que tengas el panorama completo y puedas tomar una decisión 100% informada antes de que llegue la fecha límite, hemos desglosado exactamente cómo quedará el catálogo de hardware de Sony tras este polémico movimiento comercial.

Es fundamental que tengas súper claros los precios actuales de cada versión y el nuevo precio tras el aumento para que calcules el dinero extra que tendrás que desembolsar de tus ahorros si decides postergar tu compra:

PlayStation 5 Digital Edition: El modelo pensado para los que solo compran juegos en formato digital tiene un costo actual de $499.99 dólares. A partir del 2 de abril, su nuevo precio se elevará hasta los $599.99 dólares .

El modelo pensado para los que solo compran juegos en formato digital tiene un costo actual de $499.99 dólares. A partir del 2 de abril, su nuevo precio se elevará hasta los . PlayStation 5 Estándar: La versión tradicional que incluye la indispensable unidad de disco se puede comprar hoy por $549.99 dólares. Con el severo ajuste de abril, esta consola pasará a costar nada menos que $649.99 dólares .

La versión tradicional que incluye la indispensable unidad de disco se puede comprar hoy por $549.99 dólares. Con el severo ajuste de abril, esta consola pasará a costar nada menos que . PlayStation 5 Pro: La versión más potente, robusta y premium de la familia, ideal para los jugadores más exigentes que buscan gráficos al máximo nivel, pasará de su precio actual de $799.99 dólares a unos asombrosos $899.99 dólares tras el inminente incremento.

Este salto cuantitativo generalizado convierte a la consola en un producto cada vez más exclusivo y aleja tristemente el sueño de muchos jugadores de actualizar su centro de entretenimiento para disfrutar de lanzamientos como GTA VI en su máxima expresión.

Si quieres comprar la consola este es el momento exacto

Con toda esta información confirmada oficialmente sobre la mesa, el mensaje para los consumidores es muy claro. Si estabas pensando en comprar la consola de Sony, este es el momento indicado si no quieres tener que pagar $100 dólares adicionales. No hay espacio para dudar ni para esperar rebajas mágicas que definitivamente no van a llegar en el corto plazo.

La fecha clave del 2 de abril está prácticamente a la vuelta de la esquina y los principales minoristas (como Amazon, Best Buy o Walmart) comenzarán a ajustar sus etiquetas de precio de forma automática en cuanto se cumpla el plazo.

A esto debemos sumarle el factor del pánico generalizado en el mercado de compradores indecisos. Es muy probable que muchos jugadores, al enterarse hoy mismo de esta noticia, corran a vaciar el inventario actual de las tiendas para asegurar su consola con la tarifa antigua antes de que el aumento golpee sus finanzas personales de manera irreversible.

Sigue leyendo:

• Cómo ampliar el almacenamiento de tu PS5 fácilmente desde casa

• PS5 más barata que nunca: estos son los nuevos precios de la estándar, digital y Pro por el Cyber Monday

• Sony llevará la PS5 Pro al siguiente nivel gracias a la Inteligencia Artificial