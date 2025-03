Sony llevará la PS5 Pro al siguiente nivel gracias a la Inteligencia Artificial

Sony se prepara para llevar la experiencia de juego en la PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) a un nuevo nivel con la implementación de una innovadora tecnología de upscaling mediante Inteligencia Artificial (IA). Esta actualización permitirá a los jugadores disfrutar de gráficos más nítidos y detallados sin comprometer el rendimiento de la consola.

La mejora será posible gracias a FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) de AMD, un sistema de escalado que utiliza algoritmos avanzados de IA para mejorar la resolución y calidad de imagen en tiempo real. Con esta tecnología, Sony busca optimizar el desempeño gráfico de los juegos sin necesidad de aumentar la carga sobre la GPU, lo que resulta en una experiencia más fluida y visualmente impactante.

¿Cómo funciona la nueva tecnología de Sony?

El sistema de upscaling que Sony implementará en la PS5 Pro se basa en el FSR 4 de AMD, una tecnología diseñada para mejorar la calidad de imagen al renderizar juegos a resoluciones más bajas y escalarlas sin perder nitidez. Este proceso se realiza mediante algoritmos de IA que analizan la imagen original y reconstruyen los detalles con mayor precisión.

A diferencia de las versiones anteriores del FidelityFX Super Resolution, FSR 4 introduce mejoras significativas en la reducción de artefactos visuales y en la preservación de los detalles de texturas y bordes. Además, su integración con la PS5 Pro permitirá un aprovechamiento óptimo del hardware, ofreciendo una mejora sustancial en la calidad gráfica sin aumentar el consumo de recursos.

Hasta ahora, la PS5 Pro utilizaba su propia tecnología de escalado llamada PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Aunque esta técnica ya ofrecía beneficios en la calidad visual, la incorporación de FSR 4 representa un avance significativo al aprovechar algoritmos de aprendizaje profundo que optimizan cada píxel en pantalla. Este enfoque se asemeja a tecnologías como Deep Learning Super Sampling (DLSS) de Nvidia, utilizada en PC y algunas consolas para mejorar el rendimiento sin afectar la calidad visual.

Impacto en los juegos y la experiencia del usuario

Con la llegada de FSR 4 a la PS5 Pro, los jugadores podrán notar una mejora considerable en la nitidez y estabilidad de la imagen, especialmente en títulos de mundo abierto y juegos con gráficos detallados. Sony ha confirmado que esta tecnología beneficiará directamente a un catálogo de entre 40 y 50 juegos optimizados para la PS5 Pro.

Algunos de los títulos que recibirán parches específicos para aprovechar FSR 4 incluyen *Horizon Zero Dawn Remastered*, *The Last of Us Part I* y *Spider-Man Remastered*. Gracias al escalado inteligente de IA, los juegos podrán ejecutarse con mayor fluidez y ofrecer una experiencia visual superior, incluso en pantallas 4K y 8K.

Otro aspecto clave de esta actualización es su impacto en la tasa de cuadros por segundo (FPS). Al reducir la carga de trabajo de la GPU mediante el escalado de imágenes, la PS5 Pro podrá mantener tasas de FPS más estables, lo que se traduce en una jugabilidad más suave y sin caídas de rendimiento. Esto es especialmente beneficioso para juegos competitivos y títulos de acción rápida donde la estabilidad del FPS es crucial para una experiencia óptima.

Además, la integración de FSR 4 permitirá que los desarrolladores aprovechen mejor los recursos de la consola sin necesidad de realizar grandes ajustes en sus motores gráficos. Esto facilitará la optimización de nuevos lanzamientos y garantizará una compatibilidad más amplia con futuros títulos.

