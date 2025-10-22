Cómo ampliar el almacenamiento de tu PS5 fácilmente desde casa

Si tienes una PlayStation 5 desde el lanzamiento, probablemente ya te habrás dado cuenta de lo rápido que se llena el disco duro interno. Los juegos actuales ocupan decenas o incluso cientos de gigabytes, y cada actualización le roba un poco más de espacio a tu consola. Pero la buena noticia es que ampliar el almacenamiento de tu PS5 es más fácil de lo que parece, y no necesitas ser un experto en tecnología para hacerlo.

A continuación te explicamos cómo instalar un SSD M.2 paso a paso, qué tipo de unidades puedes usar y qué hacer una vez que completes la instalación. Todo sin perder la garantía y con la tranquilidad de hacerlo tú mismo en casa.

Qué necesitas antes de comenzar

Antes de abrir tu consola, asegúrate de tener listo todo lo necesario. Solo vas a requerir un destornillador Phillips (de estrella) y, claro, un SSD M.2 compatible con PS5. Sony recomienda que el SSD sea del tipo PCIe Gen4 x4 NVMe, con velocidades mínimas de lectura de 5500 MB/s. También es importante que tenga disipador térmico (heatsink): algunas unidades ya lo traen incluido, y si no, puedes comprar uno por separado.

Los tamaños más comunes compatibles con PS5 son 2230, 2242, 2260, 2280 y 22110, aunque el más estándar suele ser el 2280. Además, la capacidad puede variar según el modelo, desde 250 GB hasta 4 TB, incluso 8 TB en algunas referencias más recientes.

Un consejo práctico: descarga la última versión del firmware de tu PS5 antes de empezar. Esto garantizará que la consola reconozca correctamente la unidad nueva una vez que la instales.

Cómo instalar un SSD M.2 en tu PS5 paso a paso

Llegó la parte divertida. Tranquilo, el proceso suena técnico, pero en realidad es rápido, limpio y no te tomará más de 15 minutos si sigues estos pasos:

Apaga completamente tu PS5 y desconecta todos los cables (energía, HDMI, USB…). Colócala sobre una superficie plana, estable y sin electricidad estática.

Retira la base si tienes instalada la versión con soporte vertical.

Coloca la consola boca abajo, con el logo de PlayStation apuntando hacia el suelo y el puerto de corriente a la izquierda. Esto permite quitar la cubierta correctamente.

Quita la tapa blanca principal. Tira suavemente desde la esquina inferior derecha hacia arriba y deslízala a la izquierda. Deberías oír un pequeño “clic”.

Verás una plaquita metálica con un tornillo: esa es la tapa de la ranura de expansión. Retira el tornillo con cuidado usando tu destornillador.

Allí dentro está el espacio donde va tu SSD M.2. Saca el pequeño distanciador (una pieza redonda con un agujero) y colócalo en la posición correspondiente según el tamaño de tu SSD.

Inserta el SSD en el conector en un ligero ángulo (~45°) hasta que encaje sin fuerza. Luego baja el otro extremo y fíjalo con el tornillo del distanciador.

Vuelve a colocar la tapa metálica que cubre la ranura de expansión y ajústala bien.

Coloca nuevamente la carcasa blanca de la PS5 hasta oír el clic de encaje.

¡Listo! Ya hiciste la parte más importante. Ahora, solo queda el paso final: formatear la unidad para que la consola la reconozca oficialmente.

¿Qué hacer después de instalar el nuevo SSD?

Cuando enciendas la PS5 después de cerrar todo, la consola detectará automáticamente la nueva unidad y mostrará un mensaje: “Se ha detectado un almacenamiento SSD M.2”. El sistema te pedirá formatear la unidad; solo selecciona Formatear SSD M.2 y espera unos segundos. Al terminar, verás la velocidad de lectura del disco, lo que te confirmará que está correctamente instalado.

A partir de ese momento puedes decidir cómo usarlo:

Instalar directamente tus juegos de PS5 en el SSD M.2.



Mover los juegos existentes desde el almacenamiento interno al nuevo disco para liberar espacio.



desde el almacenamiento interno al nuevo disco para liberar espacio. Descargar títulos nuevos directamente en la nueva unidad.

En el menú de configuración (Ajustes > Almacenamiento > Ubicación de instalación), puedes elegir el SSD como tu destino principal para descargas y actualizaciones de juegos.

Un punto clave que muchos usuarios pasan por alto: si usas un disco duro externo USB, los juegos de PS5 no se podrán jugar directamente desde allí, solo almacenarlos para transferirlos de nuevo cuando desees jugarlos. Por eso la mejor opción, si quieres más rendimiento y velocidad, siempre será un SSD M.2 interno.

Consejos finales

Asegúrate de que el SSD tenga disipador térmico o heatsink ; de lo contrario, podrías sufrir sobrecalentamientos.



; de lo contrario, podrías sufrir sobrecalentamientos. No toques los conectores dorados del SSD para evitar descargas electrostáticas.



Haz una copia de seguridad de tus partidas antes de mover o reinstalar juegos.

Como ves, ampliar el almacenamiento de tu PS5 en casa es totalmente posible sin ser técnico. Solo necesitas paciencia y seguir el orden de pasos. En menos tiempo del que tardas en preparar un café, tu consola podrá tener el doble o incluso el triple de espacio y cargar tus juegos a toda velocidad.

Y si eres de los que juegan títulos AAA de gran tamaño como Final Fantasy VII Remake o Spider-Man 2, este pequeño cambio te ahorrará muchísimo tiempo de espera (y de borrar juegos). En pocas palabras: instalar un SSD M.2 en tu PS5 no solo amplía su memoria, también mejora tu experiencia de juego de principio a fin.

