Departamento de Justicia restablece los pelotones de fusilamiento y agilizará casos de pena de muerte

El Departamento de Justicia dio a conocer que, como parte de los esfuerzos para “fortalecer” la pena de muerte federal, la administración encabezada por el presidente Donald Trump restablecerá los pelotones de fusilamiento y agilizará casos que la ameriten.

A través de un comunicado, la dependencia señala que la nueva posición asumida pretende ejercer un grado de mayor justicia ante delincuentes de alta peligrosidad y además sentar un precedente a quienes pretendan emularlos.

“Entre las medidas incorporadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump, la ampliación del protocolo para incluir otros métodos de ejecución, como el pelotón de fusilamiento, y la simplificación de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte”, indica parte del documento.

Desde el primer día de su segundo mandato, el presidente Donald Trump firmó una orden mediante la cual respaldó la ejecución de personas cuya gravedad de sus delitos la ameriten.

Además, exigió al fiscal general solicitar la pena capital en casos que involucren el asesinato de un agente del orden público, así como cualquier incidente en que un extranjero carente de estatus legal le haya quitado la vida con premeditación o ventajosamente a un ciudadano estadounidense.

La pena de muerte por inyección letal había sido el castigo más temido entre los prisioneros en Estados Unidos. (Crédito: Pat Sullivan / AP)

De hecho, desde su primera etapa al frente del gobierno, el republicano de 79 años reanudó las ejecuciones federales después casi dos décadas de haber estado pausadas.

Sin embargo, cuando Joe Biden asumió la presidencia en 2021, el demócrata optó por establecer una moratoria sobre las ejecuciones con el objetivo de revisar las políticas y los procedimientos. Incluso mostró un gesto de humanidad les perdonó la vida a 37 de los 40 presos federales condenados a muerte a quienes les ajustó su pena a cadena perpetua sin ninguna posibilidad de obtener en el futuro libertad condicional.

Recientemente, al asumir el cargo de fiscal general interino, Todd Blanche emitió un comunicado reprochándole al gobierno de Biden haber beneficiado a delincuentes que debían ser ejecutados.

“La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y ejecutar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías”, señala parte de la misiva.

Sigue leyendo:

• Trump firma orden ejecutiva para reinstaurar pena de muerte en Washington D.C.