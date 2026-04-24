Lugares donde nunca deberías usar tu número de Seguro Social

Hoy en día, el número de Seguro Social se ha vuelto casi como una llave de acceso a toda tu vida financiera en Estados Unidos. Con ese dato, alguien puede abrir créditos, rastrear tu historial laboral o incluso intentar suplantar tu identidad. El problema es que muchas personas lo comparten sin pensarlo demasiado, en situaciones cotidianas donde no es necesario, lo que pone a tu identidad y tus finanzas en un riesgo constante. Hoy te decimos en qué lugares nunca debes usar este importante documento personal.

Debemos aclarar que el objetivo de este artículo no es evitar que lo utilices; más bien, es corroborar e identificar los sitios en los cuales puedes poner en riesgo tu número de Seguro Social. El exceso de confianza puede ser destructivo para tus finanzas.

1. Cuando alguien te llama sin avisar

Uno de los escenarios más peligrosos son las llamadas inesperadas. Pueden parecer del banco, del gobierno o de alguna institución conocida, pero muchas veces no lo son.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) advirtió que los fraudes por teléfono siguen creciendo de forma importante, con pérdidas que alcanzaron cifras récord en 2023.

Si alguien te pide tu número de Seguro Social por teléfono, lo más seguro es no responder y colgar de inmediato. Las instituciones reales no operan así.

2. Correos electrónicos y mensajes digitales

Aunque parezca un medio privado, el correo electrónico no es un canal seguro para datos sensibles. Los mensajes pueden ser interceptados o la cuenta del receptor puede estar comprometida sin que lo sepas.

El Centro de Recursos contra el Robo de Identidad (ITRC) reportó más de 3,200 incidentes de filtración de datos en 2023. Por eso, nunca envíes tu número de Seguro Social por email o chats no protegidos. Si una empresa lo solicita, lo correcto es usar un portal seguro.

3. Redes sociales y conversaciones en línea

Las redes sociales son uno de los lugares donde más fácil se cometen errores. Aunque estés hablando con alguien conocido, su cuenta puede haber sido hackeada o puede tratarse de una suplantación. Nunca compartas tu número de Seguro Social por mensajes directos o chats.

Una manera fácil de pensar en estas plataformas es verlas como espacios abiertos, no como canales privados. Lo que escribes ahí puede terminar en manos equivocadas sin que lo notes.

4. Formularios de trabajo antes de ser contratado

Buscar empleo es un momento en el que muchas personas bajan la guardia. Sin embargo, este es uno de los puntos donde más estafas ocurren. El Buró de Mejores Negocios (BBB) señaló que las estafas de empleo aumentaron un 250% a principios de 2023, y muchas se basan precisamente en recolectar datos personales.

Consejo fácil y práctico: tu número de Seguro Social solo debe compartirse cuando ya existe una oferta formal de trabajo, no en aplicaciones iniciales.

5. Consultorios médicos y formularios de salud

En muchos centros médicos es común que te pidan el número de Seguro Social automáticamente; sin embargo, no siempre es obligatorio. Debido al alto número de filtraciones en el sector salud, este es un punto crítico.

En 2023, se expusieron más de 133 millones de registros de pacientes. Puedes pedir que usen otro identificador si no es estrictamente necesario, especialmente en trámites administrativos.

6. WiFi público y redes abiertas

Trabajar desde una cafetería o un aeropuerto es cómodo, pero las redes abiertas son vulnerables. En estos espacios, los hackers pueden interceptar información sin que lo notes.

Nunca llenes formularios con tu número de Seguro Social en estas conexiones. Si no tienes otra opción, es mejor usar una red privada virtual (VPN) o esperar a una conexión segura en casa.

7. Compras en línea en sitios poco confiables

Si una tienda en línea te pide tu número de Seguro Social para comprar un producto, es una señal clara de alerta. Ninguna compra normal necesita ese dato. Los sitios falsos suelen imitar tiendas reales para robar información. Por eso, siempre es mejor comprar en plataformas reconocidas y con sistemas de pago seguros.

8. Renta de vivienda y contratos apresurados

Buscar apartamento puede ser estresante, pero entregar información sensible demasiado pronto es un error común. Algunos falsos anuncios de renta buscan precisamente eso. Lo recomendable es no compartir tu número de Seguro Social hasta que exista un interés real y verificado en firmar contrato. Incluso puedes ofrecer tu propio reporte de crédito en lugar de entregarlo directamente.

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