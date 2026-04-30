Empleo en sectores con latinos se desploma en segundo mandato de Trump

La evolución del mercado laboral en Estados Unidos está enviando señales preocupantes para millones de trabajadores latinos, particularmente, porque los sectores donde esta comunidad tiene mayor presencia han enfrentado una caída significativa en la generación de empleo durante los meses que lleva el segundo mandato de Donald Trump. Este fenómeno no solo impacta el bolsillo de las familias, sino que también podría reflejarse en el clima político rumbo a las elecciones de 2026.

Un análisis reciente de la organización Americans for Tax Fairness (ATF) revela que, en los primeros 14 meses de la actual administración, se crearon más de 1.3 millones de empleos menos en industrias con alta participación latina, en comparación con los últimos 14 meses del gobierno de Joe Biden.

Pablo Willis, director de comunicaciones de ATF, señaló que esta desaceleración equivale a una caída del 72% en el ritmo de contratación, un dato que ha encendido las alarmas de diversos grupos prolatinos en los Estados Unidos.

“Ahora más que nunca, las políticas de Trump y del Partido Republicano respaldado por multimillonarios están reduciendo el crecimiento del empleo en industrias con alta presencia latina en un 72%”, afirmó David Kass, director ejecutivo de ATF, en el estudio.

Willis detalló que en transporte y almacenamiento, uno de los rubros que más trabajadores latinos emplea, se perdieron 194,00 puestos de trabajo bajo la administración de Trump, mientras que durante el periodo comparable con Biden se habían generado más de 111,000.

En construcción, otra de las industrias que más beneficia con empleo a los trabajadores latinos, su crecimiento también se desaceleró drásticamente, con 44,000 nuevos puestos frente a más de 200,000 en la etapa previa.

Otros sectores presentan tendencias similares. En servicios diversos, el incremento fue apenas de 7,000 empleos durante el actual gobierno, muy por debajo de los 109,000 registrados anteriormente. Incluso en manufactura, donde ambos periodos mostraron pérdidas, la caída fue más profunda en la etapa reciente.

“Las políticas fiscales de la administración de Trump no han funcionado para la sociedad trabajadora latina”, afirmó Willis, en una conferencia de prensa.

Estas cifras adquieren mayor relevancia al considerar que millones de latinos trabajan en áreas como construcción, transporte, servicios de alimentos, mantenimiento de edificios y producción. En muchos de estos sectores, la proporción de trabajadores latinos supera el 30% e incluso el 40%, lo que los convierte en especialmente vulnerables a cambios en la política económica.

El impacto económico también se conecta con el terreno político. Durante la conferencia, participaron representantes de diversas organizaciones, como Somos Votantes, UnidosUS y Center for Health Progress, entre otros. Representantes de estas instituciones expresaron su preocupación sobre estos datos, al asegurar que para los hogares de origen latino “no solo se trata de una pérdida de empleo y de ingresos; es la diferencia entre llevar comida a la mesa, pagar un techo, sostener a su familia”, tal como lo expresó Lisette Engel, directora del proyecto de política económica de UnidosUS.

En una encuesta reciente de Somos Votantes se refleja el aumento en el descontento entre los votantes latinos. La desaprobación hacia la gestión económica de Trump alcanza niveles negativos significativos, con un balance de -30 puntos en estados clave, como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Texas y Wisconsin.

El estudio indica que el costo de vida es la principal preocupación, ya que más del 60% de los encuestados afirma que los precios han aumentado considerablemente, especialmente en alimentos y atención médica. Además, una mayoría atribuye estas presiones a decisiones políticas, como los aranceles y el gasto militar.

“Varios votantes latinos se han arrepentido de su voto a Trump”, aseguró Emmanuelle Leal Santillan, director de Somos Votantes.

De acuerdo con este organismo, los votantes latinos buscan propuestas que reduzcan costos, protejan programas sociales y generen empleos bien remunerados. De hecho, organizaciones como el Center for Health Progress y UnidosUS muestran una fuerte preocupación sobre la reducción y el recorte en los programas sociales, luego de que a partir de mayo se implementarán nuevos requisitos laborales para el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP).

“Nos están apretando el cinturón, nos están cercando, es momento de ver el poder de capacidad que tenemos como colectividad”, sentenció Nancy Diaz, líder comunitario de base del Centro para el Progreso de la Salud.

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