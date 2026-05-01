Costco cerrará todas sus tiendas un día de mayo: ¿qué está pasando?

Mayo ya llegó y si planeas hacer compras en Costco durante este mes, hay un dato importante que debes saber. La cadena de almacenes confirmó que detendrá operaciones en todas sus sucursales por un día entero. Aquí te explicamos las razones que hay detrás de este cierre programado.

El cierre de las tiendas de Costco no responde a problemas internos ni a cambios comerciales inesperados. La compañía confirmó que sus tiendas permanecerán cerradas el lunes 25 de mayo, esto debido a que se conmemora el Día de los Caídos (Memorial Day), un feriado federal en Estados Unidos.

Al tratarse de uno de los 11 feriados federales oficiales, la empresa se suma a las organizaciones que, como cada año, suspenden actividades durante esta fecha significativa en la que se honra a los militares fallecidos en servicio.

Para muchos estadounidenses, es claro que las oficinas gubernamentales, bancos, escuelas, mercados bursátiles y servicios postales no operan. En cambio, a diferencia de Costco, muchas tiendas permanecen abiertas, aprovechando el día para aumentar sus ventas.

Aun cuando la decisión de Costco de cerrar en días feriados sorprende a muchos de sus clientes hasta la fecha, la realidad es que esto forma parte de su política corporativa para permitir que sus trabajadores también disfruten de los días festivos con sus familias. Tras el cierre del 25 de mayo, todas las sucursales reanudarán sus actividades normales el martes 26 de mayo.

Si crees que este cierre programado puede interferir en tus planes de compra, es mejor que te prevengas y anticipes tu visita para mitigar el daño.

¿Qué otros días cerrará Costco en 2026?

Aunque la mayoría de supermercados en Estados Unidos solo cierran en fechas clave como el Día de Acción de Gracias o Navidad, Costco mantiene una lista más amplia de días no laborables. En total, la cadena cierra siete veces al año, incluyendo una fecha que no es considerada feriado federal.

Los días en los que Costco no opera incluyen:

Año Nuevo.

Domingo de Pascua (no es feriado federal).

Día de los Caídos (Memorial Day).

Día de la Independencia (4 de julio).

Día del Trabajo (primer lunes de septiembre).

Día de Acción de Gracias (cuarto jueves de noviembre).

Navidad (25 de diciembre).

Para lo que resta de 2026, además del cierre de mayo, Costco también suspenderá actividades en las siguientes fechas:

4 de julio por el Día de la Independencia.

por el Día de la Independencia. 7 de septiembre por el Día del Trabajo.

por el Día del Trabajo. 26 de noviembre por el Día de Acción de Gracias.

por el Día de Acción de Gracias. 25 de diciembre por Navidad.

¿Cuánto cuesta ser miembro de Costco?

Para quienes no lo sepan, Costco no es una tienda como Walmart ni Target, en la que puede entrar cualquier persona. Esta cadena funciona bajo un modelo de membresía, es decir, solo quienes cuentan con una afiliación activa pueden realizar compras en sus tiendas.

Actualmente, la empresa ofrece tres niveles de membresía:

La opción básica, conocida como Gold Star, tiene un costo anual de $65 dólares. Este mismo precio aplica para la membresía Business, dirigida a negocios. Por otro lado, la membresía Executive cuesta $130 dólares al año. Este nivel incluye beneficios adicionales, como un reembolso anual del 2% en compras elegibles. El monto máximo de recompensa puede alcanzar hasta $1,250 dólares al año.

Este sistema forma parte del modelo de negocio de Costco, que busca ofrecer precios competitivos a cambio de una cuota fija anual.

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