Cómo se espera que estén las tasas de interés de los CD en mayo tras decisión de la Fed

Si estás pensando en guardar efectivo en un certificado de depósito (CD), mayo puede ser un mes determinante para hacer crecer tu dinero. Tras la reciente postura de la Reserva Federal (Fed) en torno a las tasas de interés de referencia, vamos a revelar si te conviene aprovechar las tasas de rendimiento actuales en este tipo de cuentas o si es mejor esperar a que suban un poco más.

Primero, para que te sea más fácil entender de dónde generan rendimientos este tipo de cuentas bancarias, un certificado de depósito (CD) funciona como cuando le prestas dinero al banco por un tiempo fijo, a cambio de un interés. Mientras más alta la tasa, mejor para tu bolsillo. Y aquí viene lo interesante: las tasas han estado relativamente altas en los últimos meses, lo que ha beneficiado a quienes ahorran, aunque no tanto a quienes piden préstamos.

Expertos consultados por CBS News coinciden en que las tasas de los CD probablemente se mantendrán muy similares a las actuales, al menos en el corto plazo. Esto está directamente relacionado con la decisión de la Reserva Federal (Fed), que ha optado por no mover su tasa de referencia por ahora.

“Debido a que se proyecta que la tasa de fondos de la Fed se mantenga igual durante los próximos meses, espero que las tasas de los CD se mantengan relativamente estables en ese período”, explicó Leah Evans, directora de gestión de productos en Georgia’s Own Credit Union. “Una se mueve en conjunto con la otra”.

En palabras más simples, si la Fed no cambia su tasa, los bancos tampoco tienen muchas razones para modificar lo que ofrecen en productos como los CD o cuentas de ahorro.

Sin embargo, no todo está completamente congelado. Existe la posibilidad de que las tasas bajen ligeramente en las próximas semanas. No sería una caída drástica, pero sí un ajuste poco a poco.

“Las tasas de los CD probablemente seguirán bajando en el próximo mes o dos, pero a un ritmo más lento”, señaló Cassandra Hutchinson, directora de marketing en CDValet.com. “Las señales macroeconómicas están siendo mixtas, por lo que bancos y cooperativas están actuando con más cautela”.

Aquí entran factores como la inflación, la economía global o incluso conflictos internacionales. Todo eso influye en cómo se mueve el dinero. Si, por ejemplo, la inflación baja de forma clara o la economía se desacelera más de lo esperado, entonces sí podríamos ver recortes más notables.

“Los aranceles son la variable que nadie puede predecir completamente en este momento”, comentó Christopher Walsh, asesor financiero senior en Capital Choice Financial Group. “Incluso hay desafíos legales activos que podrían deshacer todo el programa, lo que reduciría la presión inflacionaria y daría espacio a la Fed para recortar tasas más rápido de lo esperado”.

Por otro lado, si estás esperando que las tasas suban más, los expertos no son muy optimistas. La mayoría considera que ya estamos cerca del punto más alto del ciclo actual.

“Si bien la Reserva Federal ha pausado los ajustes por ahora, la expectativa general es que estamos en o cerca del punto máximo del ciclo de tasas”, indicó Amanda Erebia, directora de banca minorista en Amegy Bank.

Entonces, ¿qué hacer? Si tienes dinero que no vas a usar pronto, un CD puede ser una buena opción para asegurar una tasa actual. Pero también hay alternativas más flexibles, como las cuentas de ahorro de alto rendimiento, que te permiten retirar tu dinero sin penalizaciones.

Las tasas pueden no cambiar mucho en mayo, pero en realidad, lo que podría definir tu decisión radicaría más en si tienes un capital que pueda permanecer intacto durante mucho tiempo para aprovechar las tasas actuales o si requieres otro tipo de productos financieros que no inmovilicen tu dinero.

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