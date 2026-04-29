La Reserva Federal anunció que mantendrá las tasas de interés sin cambios

Este miércoles 29 de abril, la Reserva Federal (Fed), encabezada por su presidente Jerome Powell, junto al grupo de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en su tercera reunion del año anunciaron a través de una rueda de prensa que las tasas de interés se mantendrán sin cambios, quedando de esta manera en el rango del 3.50% al 3.75%.

La decisión de los reguladores de políticas monetarias se da a conocer en medio de un contexto geopolítico incierto, en lo que se esperaba sería una tregua entre Estados Unidos e Irán que permitiría abrir el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial.

Sin embargo, las tensiones entre ambas naciones han disparado esta semana el precio del petróleo por encima de los $110 por barril y el costo nacional de la gasolina a los $4.22 por galón, uno de los niveles más altos en 4 años, según AAA.

A esto se suma una tasa inflacionaria interanual del 3.3%, según el último reporte publicado en el mes de marzo por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), y un mercado laboral ajustado con una tasa de desempleo por encima del 4%.

Anteriores aumentos, pausas y recortes de las tasas de interés

Con esta nueva decisión de la Reserva Federal, así quedan las tasas de interés desde marzo del 2022 hasta abril del 2026:

16 de marzo del 2022, el primer aumento fue de 0.25%.

4 de mayo, de 0.5%, quedando la tasa de interés en 0.75%.

15 de junio: Se elevó a 0.75%, ubicándose en 1.50%.

27 de julio: Se anunció un alza de 0.75%, llegando al rango de los 2.25%.

21 de septiembre: La tasa de interés llegó al 3% luego de que la Fed anunciara una subida del 0.75%.

2 de noviembre: Se elevó a 0.75%, quedando los tipos de interés en 3.75%.

14 de diciembre: La Reserva Federal anunció una última subida del año 2022 de 0.5%, quedando en 4.25%.

1 de febrero del 2023: Las tasas vuelven a subir un 0.25%, ubicándose en el rango del 4.75%.

22 de marzo: un incremento del 0.25%, ubicándose de esta manera en el rango del 4.75% al 5%.

El 3 de mayo hubo un aumento del 0.25%, ubicando los tipos de interés en 5.25%.

26 de julio: La tasa de interés subió 0.25%, ubicándose en 5.50%, su máximo en 22 años.

Las cuatro pausas: agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2023.

31 de enero: quinta pausa de los tipos de interés.

20 de marzo: sexta pausa de las tasas de interés.

1 de mayo: séptima pausa de los tipos de interés.

12 de junio, octava pausa de los tipos de interés.

31 de julio, novena pausa de los tipos de interés.

18 de septiembre, recorte de 0.5%.

7 de noviembre, recorte del 0.25%.

18 de diciembre, recorte de las tasas de interés del 0.25%.

29 de enero de 2025: Mantiene sin cambios las tasas de interés entre 4,25% y 4,50%.

19 de marzo de 2025: pausa de los tipos de interés.

10 de mayo de 2025: pausa a las tasas de interés.

18 de junio de 2025 se mantiene sin cambios.

30 de julio de 2025: Se mantienen sin cambios las tasas de interés.

17 de septiembre de 2025: recorte de las tasas de interés del 0.25%.

29 de octubre de 2025: segundo recorte de 0.25%; quedó en 3.75% al 4%.

10 de diciembre de 2025, tercer recorte de 0.25%.

28 de enero de 2026: Se mantiene sin cambios.

18 de marzo de 2026: Se mantiene sin cambios.

29 de abril de 2026: se mantienen sin cambios.

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