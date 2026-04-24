DOJ cierra investigación contra la Fed y su líder Jerome Powell

El Departamento de Justicia (DOJ) decidió cerrar la investigación penal contra la Reserva Federal (FED) y su presidente, Jerome Powell, relacionada con presuntos sobrecostos en un proyecto de renovación en su sede en Washington.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, explicó que la decisión responde a que el Inspector General de la Reserva Federal retomará la revisión del proyecto. “He ordenado a mi oficina que cierre nuestra investigación mientras el Inspector General lleva a cabo esta pesquisa”, señaló en una publicación en X.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de reactivar el caso: “No dudaré en reiniciar una investigación penal si los hechos lo justificaran”.

This morning the Inspector General for the Federal Reserve has been asked to scrutinize the building costs overruns – in the billions of dollars – that have been borne by taxpayers.



The IG has the authority to hold the Federal Reserve accountable to American taxpayers. I… — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 24, 2026

Sin evidencia de irregularidades

El proyecto de renovación, que ha implicado miles de millones de dólares, ya había sido revisado en dos ocasiones por el Inspector General sin que se detectaran irregularidades. Incluso, el propio Powell solicitó una nueva revisión en 2025, en medio de críticas impulsadas por el presidente Donald Trump.

“En julio del año pasado, la Oficina del Inspector General (OIG) anunció que estaba llevando a cabo una evaluación del proyecto de renovación del edificio de la Junta”, declaró un portavoz de la oficina del Inspector General a NBC News. “Esta evaluación incluye nuestro análisis independiente de los importantes aumentos de costos y sobrecostos del proyecto”.

“Estamos trabajando activamente para completar nuestra revisión y esperamos poder hacer públicos los resultados y ponerlos a disposición del Congreso una vez finalizada”, añadió el portavoz.

El cierre del caso tiene implicaciones políticas, ya que la decisión allana el camino para que Kevin Warsh, nominado por Trump para liderar la Reserva Federal, avance hacia una posible votación de confirmación en el Senado.

Mientras la Reserva Federal ha declinado hacer comentarios sobre el anuncio de Pirro, la Casa Blanca pide “llegar al fondo del asunto”.

“Los contribuyentes estadounidenses merecen respuestas sobre la mala gestión fiscal de la Reserva Federal, y las autoridades más poderosas de la Oficina del Inspector General son las que mejor pueden llegar al fondo del asunto”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.

American taxpayers deserve answers about the Federal Reserve’s fiscal mismanagement, and the Office of the Inspector General’s more powerful authorities best position it to get to the bottom of the matter.



The White House remains as confident as before that the Senate will… https://t.co/akSZorYTwX — Kush Desai (@KushDesai47) April 24, 2026

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