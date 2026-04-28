Petróleo rebasa los $110 por barril ante incertidumbre de paz con Irán

Cuando todo parecía que una tregua entre los Estados Unidos e Irán los acercaba a un acuerdo duradero, las dudas sobre una paz permanente han provocado que el precio del petróleo escale con fuerza y vuelva a colocarse por encima de los $110 dólares por barril. Este repunte es el reflejo del temor a que el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos del comercio de hidrocarburos global, continúe afectado por el conflicto.

Durante las primeras horas de la jornada, el crudo Brent, considerado la referencia internacional, registró un aumento del 2.7%, alcanzando los $111.2 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), principal indicador en Estados Unidos, subió un 2.3% hasta ubicarse en $98.5 dólares por barril. Estas cifras representan su nivel más alto en tres semanas, impulsadas por la incertidumbre en torno a la reapertura total de esta vía marítima clave.

“El estancamiento y el cierre del estrecho siguen teniendo un impacto negativo en los precios del petróleo”, señaló Mohit Kumar, economista jefe para Europa del banco de inversión Jefferies. “Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, mayor será su impacto negativo en la economía mundial”.

El estrecho de Ormuz es una arteria vital para el transporte de petróleo a nivel mundial. Una interrupción prolongada en esta zona tiene consecuencias inmediatas en los precios internacionales, ya que limita el flujo de crudo desde importantes productores del Golfo Pérsico hacia los mercados globales. La falta de claridad sobre su situación ha encendido las alarmas entre operadores y analistas.

El presidente Donald Trump dejó entrever recientemente que no considera viable aceptar la última propuesta presentada por Irán para poner fin al conflicto. Según reportes de la cadena CNN, basados en fuentes cercanas al tema, Teherán habría planteado reabrir el estrecho de Ormuz como parte de un plan inicial, dejando las discusiones sobre su programa nuclear para una etapa posterior.

El aumento en los precios del petróleo suele trasladarse a los costos de transporte y, eventualmente, a los precios de bienes y servicios. En pocas palabras, se encarece el costo de vida.

Además, la volatilidad en los mercados energéticos complica la planificación económica tanto para empresas como para gobiernos. La dependencia global del petróleo sigue siendo alta, por lo que cualquier alteración en su suministro genera efectos en cadena. Mientras no haya avances concretos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el mercado continuará reaccionando a cada señal política.

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