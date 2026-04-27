Washington analiza propuesta de Irán sobre Ormuz y aplaza acuerdo nuclear

Donald Trump sostuvo este lunes una reunión con su equipo de Seguridad Nacional para discutir la nueva propuesta de Irán que plantea reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y posponer las negociaciones sobre su programa nuclear, según confirmó la Casa Blanca.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, explicó que “la propuesta estaba siendo objeto de discusión” durante el encuentro. Sin embargo, matizó el alcance del análisis: “No diría que lo estén considerando. Simplemente diría que esta mañana hubo una conversación a la cual no quiero adelantarme”, señaló en rueda de prensa. Asimismo, subrayó que “las líneas rojas del presidente con respecto a Irán han quedado muy, muy claras”.

El planteamiento iraní surge en un contexto de fuerte escalada tras la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Entre los objetivos declarados por Trump figura impedir que Teherán acceda a un arma nuclear, una postura que ha sido constante en la política exterior estadounidense desde su salida del Acuerdo Nuclear con Irán de 2015 durante su primer mandato.

El conflicto ha tenido consecuencias devastadoras. De acuerdo con la información disponible, ha provocado la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, además de parte de la cúpula militar del país, miles de víctimas en Irán y el Líbano, así como la pérdida de al menos trece militares estadounidenses. A esto se suma la interrupción del tránsito en el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial, lo que ha generado preocupación en los mercados energéticos globales (Agencia Internacional de Energía, contexto histórico).

En este escenario, Trump extendió la semana pasada el cese al fuego con Teherán de manera indefinida con el objetivo de facilitar el diálogo. No obstante, las negociaciones permanecen estancadas después de que el mandatario cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán, donde estaba prevista una segunda ronda de conversaciones.

La nueva propuesta iraní fue revelada por el medio Axios, que citó a fuentes con conocimiento directo del asunto. Según ese reporte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, impulsa un plan que busca “eludir la cuestión nuclear” en las primeras fases del diálogo.

La oferta incluye la extensión prolongada del alto el fuego o incluso un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra. A cambio, Irán propone reabrir el estrecho de Ormuz y levantar el bloqueo impuesto por Washington a sus costas, dejando las negociaciones nucleares para una etapa posterior.

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