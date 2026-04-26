Guerra en Irán dispara precio del combustible y obliga a aerolíneas a recortar previsiones

La escalada bélica en Oriente Medio, con especial impacto en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, está golpeando de lleno al sector aéreo y forzando a las aerolíneas estadounidenses a revisar a la baja sus previsiones para 2026 ante el fuerte encarecimiento del combustible.

La Agencia Internacional de la Energía lo ha calificado como “la mayor perturbación de la historia del mercado petrolero”, con fuertes subidas del crudo y efectos inmediatos en sectores intensivos en energía como la aviación.

En ese contexto, la primera gran señal llegó esta semana de la mano de United Airlines, que rebajó sus previsiones anuales y anunció una reducción de capacidad, con menos vuelos y ajustes en su red. La compañía informó de que sus gastos en combustible aumentaron en $340 millones de dólares en el primer trimestre interanual y anticipa un precio medio de combustible de $4.30 dólares por galón en el segundo.

Antes del estallido del conflicto, el combustible se situaba en torno a los $2.1–2.2 dólares por galón, lo que evidencia la magnitud del encarecimiento.

En este contexto, el consejero delegado de la compañía, Scott Kirby, avanzó que mantendrán una estrategia “prudente” y centrada en el control de costes. El combustible representa entre el 20% y el 35% de los costes operativos de una aerolínea, lo que amplifica el impacto del alza.

Pocos días después, American Airlines siguió el mismo camino al revisar a la baja sus expectativas para 2026 y advertir de un aumento superior a $4,000 millones de dólares en costos energéticos. Su director ejecutivo, Robert Isom, señaló que la compañía reaccionará “adaptando la oferta de vuelos si fuera necesario”.

De acuerdo a una análisis recientemente publicado por Time, el trasfondo es una crisis energética global derivada de la guerra en Irán y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz. La interrupción del tráfico marítimo ha provocado escasez de suministro y volatilidad extrema en los precios.

De hecho, el conflicto ha disparado el precio del crudo por encima de los $100 dólares por barril en algunos momentos, con incrementos de más del 50% respecto a niveles previos a la guerra.

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