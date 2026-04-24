Trump cuestiona liderazgo en Irán: “no saben quién manda”

Donald Trump volvió a generar polémica tras asegurar que Irán atraviesa un vacío de poder. En una llamada telefónica con Jacqueline Alemany para el programa The Weekend, el mandatario afirmó que el país “no tiene ni idea de quién es su líder”, una declaración que ha sido rápidamente cuestionada por especialistas en política internacional.

“Están todos perdidos… les cuesta mucho averiguar quién puede hablar en nombre del país”, dijo Trump, al referirse a la supuesta eliminación de figuras clave del régimen iraní, incluido el ayatolá Ali Khamenei. Además, reiteró que las fuerzas militares iraníes han sido “aniquiladas”, una narrativa que ha sostenido desde el inicio del conflicto reciente.

Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con análisis académicos y reportes periodísticos. El experto Vali Nasr señaló al medio señalado que el gobierno iraní no está colapsado, aunque sí enfrenta tensiones internas. “Creo que están divididos sobre si confiar en Trump o no… su comportamiento ha complicado las negociaciones”, explicó en declaraciones retomadas por MS NOW.

Versiones encontradas sobre el poder en Teherán

Un reportaje de The New York Times refuerza esta visión. Basado en entrevistas con funcionarios iraníes, el medio concluye que el sistema político sigue en pie, aunque con ajustes en su estructura de poder. La periodista Farnaz Fassihi escribió que “la república islámica no ha sido derrocada”, sino que el control se ha concentrado en sectores militares más duros.

En este contexto, el nombre de Mojtaba Khamenei ha cobrado relevancia como posible sucesor. Aunque no ha aparecido públicamente, su designación refleja que las élites del régimen mantienen el control, pese a la presión externa.

Negociaciones en pausa

Las declaraciones de Trump se producen en medio de un frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que recientemente fue extendido para dar margen a nuevas negociaciones. Washington, sin embargo, mantiene bloqueos estratégicos en rutas clave como el estrecho de Ormuz, lo que sigue elevando la tensión en la región.

Mientras tanto, las conversaciones para alcanzar un acuerdo permanecen estancadas, con versiones contradictorias sobre los avances diplomáticos.

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