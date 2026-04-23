Trump ordena disparar contra barcos iraníes en el estrecho de Ormuz

Donald Trump aseguró haber dado instrucciones a la Armada para actuar de forma contundente contra embarcaciones iraníes que coloquen minas en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético global.

El mandatario afirmó en su red social Truth Social que ordenó “disparar y destruir cualquier embarcación” involucrada en estas actividades. “No debe haber vacilación alguna”, escribió, en un mensaje que rápidamente generó reacciones tanto en el ámbito político como en el militar.

Trump también señaló que los dragaminas estadounidenses ya operan en la zona y pidió intensificar sus labores. “Nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento (…) ordeno que esa actividad continúe, pero al triple de intensidad”, añadió en su publicación.

Un punto crítico para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es considerado uno de los cuellos de botella más sensibles del planeta. Por esta vía transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, lo que lo convierte en un punto muy importante para la estabilidad económica global.

Cualquier interrupción en esta zona podría disparar los precios del crudo y generar incertidumbre en los mercados internacionales. En este contexto, las declaraciones de Trump han encendido las alertas sobre un posible aumento en la tensión entre Estados Unidos e Irán.

Expertos en seguridad marítima revelaron a Business Insider que una orden de este tipo podría escalar rápidamente hacia un enfrentamiento directo: “El uso de fuerza letal en una zona tan sensible podría desencadenar una respuesta inmediata de Irán”.

Riesgos de escalada militar

Las declaraciones se producen en medio de una creciente preocupación por la presencia de minas navales en la zona y la revelación del Departamento de Guerra, que aseguró que la Armada de Estados Unidos interceptó y abordó un buque cisterna sancionado que navegaba con crudo iraní en el Índico, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica.

“Durante la noche, fuerzas estadounidenses realizaron una interdicción marítima y un abordaje en ejercicio del derecho de visita del buque sancionado M/T Majestic X, sin bandera, que transportaba petróleo desde Irán, en el océano Índico dentro del área de responsabilidad del Indopacom” (Comando del Indopacífico), publicó el Pentágono en X.

( Donald J. Trump – TS: Apr 23 2026, 8:45 AM ET )



I have ordered the United States Navy to shoot and kill any boat, small boats though they may be (Their naval ships are ALL, 159 of them, at the bottom of the sea!), that is putting mines in the waters of the Strait of Hormuz.… pic.twitter.com/6DLC0h99bD — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 23, 2026

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