Teherán niega encuentro con EE.UU. en Pakistán: “no hay nada programado”

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, aseguró la madrugada del sábado que no hay ninguna reunión planeada de la delegación de Teherán con representantes de Estados Unidos en Pakistán.

“No se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serían comunicadas a Pakistán”, escribió Baqaei en un mensaje de X.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, llegó este viernes a Islamabad para reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, un viaje que coincide con el anuncio de Estados Unidos del inminente envío de una delegación a la capital paquistaní para intentar desbloquear la crisis regional.

La Casa Blanca anunció el viernes el viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner el sábado a Pakistán para intentar retomar los contactos presenciales.

Sin embargo, Baqaei insistió en que Araqchí solo se reunirá con representantes “de alto nivel” pakistaníes para tratar su “mediación en curso y sus buenos oficios para poner fin a la guerra impuesta por Estados Unidos”.

Antes de aterrizar en la capital paquistaní, Araqchí enmarcó su viaje dentro de una “oportuna” gira que también incluirá Mascate y Moscú con el objetivo de “coordinar estrechamente” asuntos bilaterales y consultar sobre los desarrollos regionales, subrayando además que sus “vecinos son prioridad”.

La Casa Blanca explicó el viaje de Witkoff y Kushner porque la delegación iraní quería “hablar en persona” y Washington estaba dispuesto a “escuchar”, dado que habían visto “algunos avances” por parte de Irán en los últimos días.

Islamabad, donde se celebró la fallida primera ronda de negociaciones el 11 y 12 de abril, sigue preparada para recibir a las partes, aunque los contactos permanecen encallados ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques.

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