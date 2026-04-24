El yerno de Donald Trump y Steve Witkoff asumen el reto de negociar un acuerdo entre EE.UU. e Irán

Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, y Steve Witkoff viajarán este fin de semana a Pakistán con la misión de lograr lo que James David Vance en calidad de vicepresidente de la nación no pudo, convencer a Irán de firmar un acuerdo con Estados Unidos para ponerle fin a la guerra entre ambos países.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, indicó que a través de una segunda ronda de conversaciones se espera lograr que Irán se comprometa frenar su programa de enriquecimiento de Uranio con propósitos armamentistas y a reabrir el tránsito de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, pues eso permitiría avanzar hacia el final del conflicto bélico que lleva 56 días entre bombardeos e intervalos de alto al fuego.

“Puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner volverán mañana por la mañana a Pakistán para entablar conversaciones directas, mediadas por los pakistaníes, que han sido amigos y mediadores increíbles durante todo este proceso, con representantes de la delegación iraní.

Esperamos que sea una conversación productiva y que nos permita avanzar hacia un acuerdo”, expresó.

Irán continúa ejerciendo su control territorial en el estrecho de Ormuz. (Crédito: Sepahnews vía AP)

La republicana de New Hampshire también adelantó que J.D. Vance esta vez ni siquiera de desplazará a Islamabad como lo hizo un par de semanas atrás, cuando después de entablar una reunión de 21 horas con diplomáticos iranís regresó a Washington con más pena que gloria.

“La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo. Y creo que eso es una mala noticia para Irán, mucho más que para Estados Unidos. Volvemos a Estados Unidos, sin haber llegado a un acuerdo. Hemos dejado muy claro cuáles son nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no. Y lo hemos dejado lo más claro posible, pero han optado por no aceptar nuestras condiciones”, expresó en ese momento el conservador de Ohio.

Mientras tanto, el alto al fuego establecido por Donald Trump continúa vigente y la República Islámica mantiene cerrado el tránsito a la navegación en el estrecho de Ormuz bloqueado, condición que tensa la relación entre Washington y Teherán.

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